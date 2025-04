W Azji, skąd pochodzi, wierzono, że zapewnia długowieczność, przeciwdziała wrzodom i senności. W Europie przez stulecia naukowcy spierali się co do jej wpływu na ustrój człowieka. Dzisiaj herbata jest po prostu popularnym napojem i nikt specjalnie nie zastanawia się nad jej walorami leczniczymi. A szkoda, bo już jedna filiżanka naparu odpowiednio wybranej i przygotowanej herbaty może zdziałać cuda.

Zwróćmy uwagę na trzy składniki, które sprawiają, że herbata jest napojem wyjątkowym. Teina, czyli „herbaciana kofeina” – usuwa zmęczenie, pobudza pracę układu krążenia, podnosi ciśnienie krwi, przyspiesza bicie serca i pobudza system nerwowy. Polifenole, czyli przeciwutleniacze zapobiegają nowotworom, miażdżycy, chorobom serca i udarom mózgu, łagodzą reakcje alergiczne, opóźniają rozkład witaminy C, a także korzystnie modyfikują skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego (zwalczają groźną bakterię Helicobacter pylori wywołującą chorobę wrzodową). Składniki mineralne (m.in. cynk, magnez i fluor, żelazo, sód, potas, wapń) i witaminy (A, B1 i B2, C, E, K) wzmacniają organizm. A więc przerwa na herbatę!

Reklama

Biała herbata (naturalnie suszona na słońcu) orzeźwia i ułatwia trawienie.

Zielona herbata (suszona na słońcu lub na parze) dzięki dużej zawartości polifenoli, minerałów i witamin spowalnia proces starzenia, przyspiesza przemianę materii, działa pobudzająco po wysiłku fizycznym czy umysłowym, wspomaga koncentrację i proces zapamiętywania.

Czerwona herbata pu-erh (poddawana długotrwałemu dojrzewaniu i fermentacji) obniża poziom cholesterolu i oczyszcza organizm, ponieważ zawiera wiele biologicznie czynnych związków. Wspomaga odchudzanie – bez efektu jo-jo! Uwaga, tak zwana czerwona herbata roibos w ogóle nie jest herbatą!

Czarna herbata (poddawana procesowi fermentacji, zawiera garbniki) pobudza pracę nerek i wątroby. Odpręża i relaksuje, a jej mocny napar zapobiega senności: garbnik, czyli tanina ma właściwości ściągające – dzięki niej czarna herbata jest pomocna w leczeniu zatruć, ale też pobudza wydzielanie kwasu żołądkowego i zakwasza przewód pokarmowy, dlatego powinny unikać jej osoby cierpiące na chorobę wrzodową czy nadkwaśność.

Marta Sadkowska

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Dla Internautek, które lubią pić herbatę w niebanalnej oprawie, sklep internetowy Filiżanka.pl ufundował 2 komplety po cztery filiżanki zdobione złotymi uchami. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Jak się nazywa herbata przyrządzana z mlekiem?

Konkurs zakończony!

Sprawdź Wyniki konkursu Złota jesień