Znużenie - jak sobie z nim radzić?

Nie możesz sprostać codziennym wymaganiom szefa, unikasz kontaktów z innymi osobami i już nie interesuje cię twoje dotychczasowe hobby. Prawdopodobnie trapi cię znużenie. Zima to czas, w którym bardziej jesteś właśnie narażona na ten nieprzyjemny stan. Poznaj przyczyny znużenia i zrób wszystko co przywróci ci radość z życia!

Reklama

Fot. Fotolia



Znużenie - możliwe przyczyny

Zbyt niskie ciśnienie:

O zaniżonym ciśnieniu mówi się wówczas gdy jego wartość u kobiet jest niższa niż 100/60 mmHg. Osoby z zaniżonym ciśnieniem nierzadko mają zimne dłonie i stopy. Częściej im się zdarzają zawroty głowy (przy wstawaniu np. z łóżka). Kobiety, u których stwierdza się niskie ciśnienie są bardziej wrażliwe na zmiany pogody.

Niedobór żelaza i jodu oraz depresja

Żelazo jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warunkuje transport tlenu z utlenowanej hemoglobiny do narządów wewnętrznych. Jeśli u osoby stwierdza się niedobór żelaza to znaczy, że jej organizm nie jest dostatecznie zaopatrzony w tlen. W tej sytuacji może pojawić się znużenie, duszność, kołatanie serca oraz zmniejszenie odporności na infekcje.

Objawy niedoboru jodu to między innymi:

brak energii,

brak zdolności koncentracji,

spadek wydajności fizycznej,

znużenie.

U osób ze znacznym niedoborem jodu pojawiają się wole, tzn. tarczyca ulega powiększeniu. Gruczoł tarczowy nie daje rady wyprodukować potrzebnej ilości hormonu, który jest odpowiedzialny za przemianę materii w organizmie.

Przepracowanie

Znużenie zagraża ci również wtedy gdy czujesz się przepracowana. Ciągle pogania cię czas i nawet ten, który powinnaś poświęcić na odpoczynek masz ściśle zaprogramowany. Być może nawet nie masz czasu na sen.

Znużenie - jak nabrać ochoty do życia?

Postępowanie w przypadku znużenia, zależy od jego przyczyny. Dlatego po pierwsze spróbuj ustalić przyczynę znużenia.

Pamiętaj by zaopatrzyć organizm w cynk, witaminę B6 oraz magnez .

. Jeśli badanie krwi wykazuje niedobór żelaza - skonsultuj się z lekarzem. Wzbogać dietę w produkty pełnoziarniste, wątróbkę, zielone warzywa, pestki dyni, orzechy i nasiona słonecznika. Pamiętaj o tym, że picie kawy nie sprzyja gromadzeniu żelaza w organizmie.

Pamiętaj o tym, że picie kawy nie sprzyja gromadzeniu żelaza w organizmie. Jeśli przyczyną znużenia jest osłabienie układu krążenia sięgnij po preparaty, które zawierają wyciąg z konwalii, głogu dwuszyjkowego lub kamfory. Wykonuj masaż całego ciała używając do tego celu szczotki. Układ krążenia pobudzają także przemienne kąpiele wodne oraz chłodne kąpiele z dodatkiem wyciągu z tataraku zwyczajnego, rozmarynu lub igliwia sosnowego. Gdy zdarzają ci się zawroty głowy zanim wstaniesz z łoża wykonaj krążenia ramion.

Gdy zdarzają ci się zawroty głowy zanim wstaniesz z łoża wykonaj krążenia ramion. Zawsze gdy tylko możesz przebywaj na świeżym powietrzu. Nie zwracaj uwagi na pogodę, każda wolną chwilę poświęcaj na spacer.

Nie zwracaj uwagi na pogodę, każda wolną chwilę poświęcaj na spacer. Jeśli podejrzewasz u siebie niedobór jodu, udaj się na konsultację lekarską. Oprócz zaleconej terapii do jadłospisu wprowadź ryby, czosnek, rzeżuchę oraz estragon .

. Naucz się kontrolować stres i znajdź czas na odpoczynek!

Reklama

Źródło: „Zmęczenie i regeneracja sił” Giermek K., Dec L., „Apteka domowa” dr med. Petra Wenzel