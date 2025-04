Charakterystyczny żółty pyłek, często pojawiający się po opadach deszczu, pod rynnami i wokół kałuż, bywa nazywany siarczystym deszczem. Jednak ten osad to nie siarka i nie ma związku z zanieczyszczeniem powietrza, lecz jest naturalnym zjawiskiem przyrodniczym.

Żółty pył w powietrzu – czym jest?



Żółty pyłek, który pojawia się czasem już w kwietniu, ale najwięcej jest go co roku w maju, to nic innego jak pyłek sosny intensywnie kwitnącej w tym czasie. Osadzanie się żółtego, a czasem zielonego osadu na samochodach i parapetach, jest naturalnym zjawiskiem.

fot. Żółty pył w maju to pyłek sosny / Adobe Stock, dachux21

Do kiedy żółty pyłek będzie obecny w powietrzu?

Żółty pył osadzający się na zewnątrz będzie pojawiał się tak długo, jak długo pyli sosna, czyli nawet do połowy czerwca. Trzeba pamiętać, że w zależności od regionu Polski i warunków atmosferycznych okresy pylenia poszczególnych roślin mogą się przesuwać o 2-3 tygodnie. O tym, co i kiedy pyli, dowiesz się z kalendarza pylenia 2022.

Czy żółty pyłek jest szkodliwy?

Żółty pyłek sosny na ogół nie jest szkodliwy, nie wchłania się przez błony śluzowe, i chociaż sosna bardzo intensywnie pyli, to jednak jest to drzewo rzadko uczulające. Eksperci uważają jednak, że pyłek sosny może podrażniać i uszkadzać błonę śluzową nosa, a przez to nasilać objawy u alergików w trakcie późniejszego pylenia traw i chwastów. Duża ilość pyłku sosny może być więc szkodliwa dla sezonowych alergików.

Aby zmniejszyć dolegliwości, należy pamiętać o płukaniu nosa, np. aerozolem na bazie wody morskiej, i unikaniu długotrwałego przebywania w miejscu intensywnego pylenia sony.

Gdy pyli sosna, ale też inne rośliny (zobacz: co pyli w maju), alergicy mogą odczuwać: katar, świąd nosa i oczu, łzawienie, chrypkę, kaszel (więcej: katar sienny). Aby złagodzić objawy uczulenia na pyłki lekarz może zalecić leki przeciwalergiczne, warto też zastosować się do kilku ważnych zasad: Alergia na pyłki – jak przetrwać okres pylenia?

Na żółty pył narzekają często kierowcy, ponieważ samochody pozostawione w miejscu pylenia sosen są pokrywane dużą ilością osadu w bardzo krótkim czasie. Niektórzy zastanawiają się, czy pyłek sosny może uszkadzać karoserię samochodów. Jeśli jest zmywany wodą, nie jest szkodliwy. Lepiej nie wycierać go na sucho.

Żółty pyłek – zastosowanie lecznicze

Warto wiedzieć, że pyłek sosny jest tradycyjnie stosowany w celach leczniczych. Ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Z pyłku sosnowego można przygotować nalewki, niektórzy dodają go do mleka lub miodu. Pyłek sosny nazywany jest też naturalnym testosteronem.

