Na czym polega zooterapia?

Kontakty ze zwierzętami są źródłem przyjemności i zabawy, mogą mieć też wymiar terapeutyczny. Zajęcia rehabilitacyjne z udziałem czworonogów przynoszą ulgę w wielu schorzeniach psychicznych i fizycznych. Obecność zwierzęcia odpręża, usuwa blokady emocjonalne, uczy odpowiedzialności. Czym jest leczenie z udziałem zwierząt? Dla kogo wskazany jest udział w zajęciach zooterapii? Jakie efekty lecznicze niesie ze sobą kontakt ze zwierzętami? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Gdy pies jest terapeutą



Psy towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Są zarówno kompanami, jak i pomocnikami. Zwierzęta te pilnują obejścia, pomagają w wypasie bydła, tropią przestępców, ratują poszkodowanych w wypadkach, towarzyszą niewidomym. Coraz popularniejsza staje się również terapia z udziałem psów. W jakich schorzeniach obecność psa przynosi ulgę? Jakie umiejętności rozwija zabawa z psem? Dlaczego więź z czworonogiem jest szczególnie ważna dla dzieci? Czy każdy pies nadaje się do dogoterapii?

Gdy kot jest terapeutą

Zajęcia terapeutyczne z udziałem kota noszą nazwę felinoterapii. Koty słyną z zamiłowania do drzemek w ciągu dnia, lubią się przytulać i łasić do człowieka. Zwierzęta okazują się szczególnie pomocne w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Kot uczy okazywania emocji i uczuć. W jaki sposób felinoterapia pomaga pozbyć się blokad psychicznych? Czy terapia z udziałem kota naprawdę działa? Przeczytaj poniższy artykuł, aby poznać odpowiedzi na nurtujące cię pytania.

Gdy koń jest terapeutą

Koń jest zwierzęciem użytkowym, coraz częściej jednak wykorzystuje się konie w rekreacji i fizjoterapii. Jazda konna to świetna metoda rehabilitacji osób z dysfunkcjami układu ruchu, pacjentów po urazach, a także osób z zaburzeniami psychicznymi oraz problemami rozwojowymi. W jakich schorzeniach pomaga hipoterapia? Dla kogo wskazane są zajęcia terapeutyczne z udziałem konia? Czy jeździectwo terapeutyczne wspomaga walkę z nałogami? Jakie ośrodki zajmują się prowadzeniem hipoterapii?

Gdy delfin jest terapeutą

Delfinoterapia to zajęcia ruchowe polegające na zabawie i wykonywaniu ćwiczeń z udziałem delfinów. Rehabilitację tego rodzaju stosuje się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Delfiny pomagają w leczeniu zaburzeń funkcjonowania centralnego układu nerwowego, chorób układu ruchu, urazów psychicznych, a nawet dysleksji. W jakim stopniu kontakty z delfinami są skuteczne w leczeniu schorzeń? Jak to jest możliwe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Spodziewane rezultaty



Założenia i spodziewane efekty zooterapii są zawarte w wytycznych AAT (Animal Assisted Therapy). Cele leczenia poprzez kontakt ze zwierzętami podzielono na cztery główne grupy: rezultaty fizyczne, psychiczne, edukacyjne i motywacyjne. Czy zooterapia pozwala pacjentom odzyskać sprawność fizyczną? Czy więź ze zwierzęciem poprawia kondycję psychiczną, uwalnia od stresu i szkodliwych napięć? Czy ta forma leczenia jest bezpieczna? Czy każdy może uczestniczyć w zajęciach zooterapii?

Uwaga na przeciwwskazania

Kiedy kontakt ze zwierzęciem może przynieść więcej szkód niż pożytku? Czy zajęcia z udziałem zwierząt mogą być niebezpieczne? Co zrobić, kiedy dziecko boi się zwierzęcia? Kto nie powinien uczestniczyć w zajęciach zooterapii? Czy alergia na sierść stanowi przeszkodę do udziału w zooterapii? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

