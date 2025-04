Siła natury

Zooterapia to terapia z udziałem zwierząt.

Dobroczynny wpływ zwierzęcia na zdrowie i samopoczucie człowieka jest bezcenny. Ma on ogromny wpływ zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej i społecznej.

Zwierzęta dostarczają tematów do rozmów z pacjentem, zmniejszają poczucie samotności, wyobcowania, jak również wzmacniają uczucie odpowiedzialności i wrażliwości.

W Polsce najpopularniejszymi terapiami z udziałem zwierząt są:

hipoterapia (kontakt z koniem ),

), dogoterapia (kontakt z psem )

) felinoterapia (kontakt z kotem).

Na świecie prowadzi się jeszcze onoterapie (kontakt z osłami) i delfinoterapie (kontakt z delfinami).

Do serca przytul psa…

Kontakt ze zwierzętami jest prosty. Odwzajemniają się tym, co otrzymują. Jeżeli ofiarujemy im swoją miłość i przywiązanie, to samo dostaniemy w zamian.

W kontakcie ze zwierzęciem liczy się ton głosu i ruch ciała. Słowa mają mniejsze znaczenie. Ważne, w jaki sposób są wypowiadane. Stworzenia czują, gdy jesteśmy źli, przygnębieni czy smutni. Krzyk, gniew, nerwowe machanie rękami tylko je odstrasza.

Chcąc zyskać przychylność i przyjaźń zwierzęcia, człowiek uczy cię czułości, ciepła, spokoju i opanowania.

Dobroczynna terapia

Zwierzęta w kontakcie z osobami chorymi dostarczają wielu potrzebnych bodźców. Chorzy czują się potrzebni, kochani, mniej samotni i odtrąceni przez ludzi. Ponadto zwierzęta dodają pewności siebie, wyznaczają nowy cel i chęć do życia.

Osoby poddawane zooterapii szybciej uczą się otwarcia na innych, werbalizują swoje problemy i potrafią mówić o własnych emocjach. Kontakt ze zwierzętami może korygować wady postawy, zwiększyć poczucie wartości, rozwinąć umiejętności manualne i werbalne. Samo głaskanie psa działa pozytywnie na człowieka, a mruczenie i dotykanie kota obniża ciśnienie krwi i zmniejsza stres.