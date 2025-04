Cały dzień w pośpiechu. Praca, dom, dzieci, zakupy, pies, kolacja. Wieczorem z ulgą wskakujesz do łóżka i... nadal czujesz się jak na karuzeli. Przypominasz sobie o niezapłaconych rachunkach, myślisz o obowiązkach, które czekają cię jutro.

A im bardziej starasz się zasnąć, tym bardziej nie możesz. Jak odsunąć natrętne myśli i łagodnie przejść od dziennej aktywności do stanu wieczornego wyciszenia? Poznaj trzy proste sposoby o skomplikowanych nazwach.

1. Medytacja. Usiądź wygodnie (pamiętaj, aby kręgosłup był wyprostowany). Skoncentruj uwagę na jakimś przedmiocie, weź go do ręki, uważnie mu się przyjrzyj, oceń kolor, zapach, ciężar. Oddychaj swobodnie i wolno. Staraj się skupić tylko na tym, co właśnie robisz. Początkowo możesz mieć gonitwę natrętnych myśli, nie zniechęcaj się jednak, tylko odsuwaj je łagodnie na bok. Po jakimś czasie same przestaną napływać. To znak, że się zrelaksowałaś. Taki sens medytacji sprawia, że w mózgu powstają fale alfa, takie same jak podczas zasypiania. Regularne medytowanie zmniejsza pobudzenie układu nerwowego, a niektórzy twierdzą, że może nawet zmienić nastawienie do całego życia.

2. Wizualizacja. Wyobraź sobie spokojne miejsce – może to być na przykład pusta plaża, szumiący las lub rytmicznie falujący łan zboża, który ciągnie się aż po horyzont. Poczuj, jak uspokaja cię cisza tam panująca, zastanów się, jakie zapachy cię otaczają, pozwól, aby ciepło i słońce wypełniły całe twoje ciało. Wizualizacja odwraca uwagę od kłopotów dnia codziennego, pozwala zmniejszyć napięcie mięśni i ułatwia przejście w stan relaksu.

3. Rebirthing. Połóż się na plecach i głęboko wciągnij powietrze nosem. Staraj się, aby dotarło do najgłębiej położonych partii płuc. Umożliwia to oddech przeponą – nauczysz się go, gdy położysz rękę na brzuchu i poczujesz, jak unosi się ona i opada z każdym oddechem. Zatrzymaj powietrze przez chwilę, a następnie wydychaj w 3, 4 porcjach (ostatnią najdłużej) aż do momentu, gdy poczujesz, że płuca są puste. Rebirthing, bo tak nazywa się ta technika oddychania, pozwala na przywrócenie wewnętrznego spokoju.