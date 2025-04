Automasaż wcale nie jest łatwy. Aby osiągnąć zamierzone efekty, należy wykonywać poszczególne etapy masażu bardzo dokładnie z przestrzeganiem kilku zasad.

O czym należy pamiętać?

Zawsze przed masażem należy umyć ręce oraz masowaną część. Powinno się również używać olejku do masażu, a by uniknąć otarć naskórka i niepotrzebnych podrażnień używać np. olejku do masażu, kremu. Masowaną część ciała układamy w sposób zapewniający maksymalne rozluźnienie mięśni. Wszystkie ruchy powinno wykonywać się wzdłuż przebiegu naczyń limfatycznych, w kierunku dosercowym, a czas trwania zabiegu powinien wynosić do dziesięciu minut. Każda technika powinna być powtórzona od 5 do 10 razy.

Automasaż nie powinien przynosić doznań bólowych, ale po jego zakończeniu powinien wystąpić różowy odczyn na skórze. W przypadku pojawienia się zmian na skórze masowanej części ciała należy zgłosić się z tym do lekarza.

Polecamy: Hydromasaż - woda zdrowia doda!

Techniki automasażu

W automasażu można stosować następujące techniki: głaskanie, wyciskanie, ugniatanie, rozcieranie i oklepywanie.

Reklama

Głaskanie powinno wykonywać się cała dłonią. Ręka powinna obejmować miejsce masowane, po czym powinna przesuwać się miarowo i powoli w kierunku serca.

powinno wykonywać się cała dłonią. Ręka powinna obejmować miejsce masowane, po czym powinna przesuwać się miarowo i powoli w kierunku serca. Wyciskanie wykonuje się chwytem obrączkowym. Kciuk powinien leżeć naprzeciwko palca wskazującego (w przypadku masowania kończyny) lub do wyciskania możemy użyć samych kciuków.

wykonuje się chwytem obrączkowym. Kciuk powinien leżeć naprzeciwko palca wskazującego (w przypadku masowania kończyny) lub do wyciskania możemy użyć samych kciuków. Ugniatanie wykonuje się, ujmując rozluźnione mięśnie między kciuk a pozostałe palce. Następnie przemieszcza się dłoń w kierunku serca.

wykonuje się, ujmując rozluźnione mięśnie między kciuk a pozostałe palce. Następnie przemieszcza się dłoń w kierunku serca. Rozcieranie wykonuje się opuszkami palców zakreślając koła i elipsy łączące się, jak gdyby, w łańcuszki lub palcami zgiętymi w pięść.

wykonuje się opuszkami palców zakreślając koła i elipsy łączące się, jak gdyby, w łańcuszki lub palcami zgiętymi w pięść. Oklepywanie wykonuje się grzbietem palców lub boczną powierzchnią dłoni ruchami podobnymi do uderzania miotełką.

Reklama

Automasaż należy wykonywać dwa razy dziennie - rano po wstaniu z łóżka przed gimnastyką i wieczorem po gimnastyce przed snem.

Automasaż jest nie tylko dobrą metodą relaksu, ale także popularnym zabiegiem o znaczeniu leczniczym, przyspieszającym regenerację organizmu. Jego zaletą jest fakt, że można go wykonać własnymi siłami - prawie zawsze i w każdym miejscu. Nie jest to trudna sztuka. Ten rodzaj masażu nie wymaga specjalnych umiejętności, dlatego powinny korzystać z niego osoby, które mają mało czasu na zadbanie o siebie i swoje samopoczucie.

Przeczytaj też: Czym jest bioenergoterapia?