Stosowanie żurawiny to najpopularniejszy domowy sposób na problemy z pęcherzem moczowym. W ciągu ostatnich lat podejście specjalistów do skuteczności tej rośliny zmieniało się. Aktualne badania wskazują, że w wielu przypadkach warto sięgać po żurawinę w celu łagodzenia objawów zakażenia układu moczowego, głównie u kobiet z nawracającymi dolegliwościami oraz u dzieci.

Owoce żurawiny od wieków uważano za pomocny środek przy infekcjach dróg moczowych. I słusznie, bo te niewielkie, kwaśne owoce zawierają:

Badania dowodzą, że żurawina wypłukuje m.in. bakterie E. coli odpowiedzialne za zdecydowaną większość przypadków zapalenia pęcherza. Mimo wszystko ważne jest, aby przy objawach tej choroby nie polegać wyłącznie na naturalnych środkach. To może nie wystarczyć. Rekomendowaną formą leczenia zapalenia pęcherza jest farmakologia.

Według przeglądu systematycznego i metaanalizy opublikowanych na łamach pisma The Journal of Nutrition, żurawina jest skuteczna nie tylko w leczeniu, ale też zapobieganiu nawrotom zakażenia dróg moczowych.

W ramach profilaktyki, a także kuracji przeciwko zapaleniu pęcherza przez 2-3 tygodnie zażywaj suplementy z żurawiną, wypijaj codziennie szklankę soku żurawinowego albo zjadaj jeden z żurawinowych przysmaków, których przepisy znajdziesz poniżej. Przy stosowaniu żurawiny na zapalenie pęcherza należy też pić dużo wody, aby przyspieszyć usuwanie bakterii z dróg moczowych.

Przede wszystkim wybieraj dobrej jakości sok z żurawiny bez konserwantów i bez cukru. Wypijaj 250 ml raz na dzień w przypadku zapalenia pęcherza. Najlepiej między posiłkami. Regularne picie soku według naukowców zapobiega nawrotom zakażenia. W ramach profilaktyki nawracającej infekcji sok należy pić przez kilka tygodni.

Nie ma badań, które jednoznacznie odpowiedziałyby na to pytanie. Naukowcy z University of Wisconsin School of Medicine and Public Health dowiedli, że jedzenie suszonych owoców żurawiny zmniejsza częstość występowania zakażenia dróg moczowych u podatnych na nie kobiet. W takiej postaci owoce mogą być lepiej tolerowane przez układ pokarmowy, ponieważ są mniej kwaśne. Z drugiej strony świeża żurawina jest mniej kaloryczna niż suszona.

Skuteczność żurawiny w leczeniu zapalenia pęcherza u kobiet ciężarnych jest raczej znikoma. Według dużej pracy oceniającej wyniki 26 badań na ten temat, stosowanie preparatów żurawinowych jest uzasadnione w przypadku zakażeń układu moczowego u kobiet i dzieci, zaś u kobiet w ciąży nie potwierdzono skuteczności.

Zapalenie pęcherza w trakcie ciąży powinno być jak najszybciej skonsultowane z lekarzem. Stosowanie domowych metod może opóźniać właściwe leczenie i zwiększa ryzyko powikłań, które mogą zagrażać dziecku. Stosowanie żurawiny na zapalenie pęcherza w trakcie ciąży powinno być traktowane jako dodatkowe wsparciem leczenia farmakologicznego albo element profilaktyki.

Na ogół preparaty z żurawiny są dobrze tolerowane. Jednak obecne w soku szczawiany mogą u podatnych osób przy długotrwałym stosowaniu sprzyjać formowaniu kamieni nerkowych. Chorzy na kamicę nie powinni stosować soku żurawinowego.

Wypijanie go w nadmiarze nawet u zdrowych ludzi może wywołać podrażnienie żołądka, biegunkę i skok cukru we krwi (żurawina a cukier we krwi). Osoby z refluksem mogą doświadczać po stosowaniu żurawiny objawów choroby, w tym zgagi. Rozwiązaniem może być rozcieńczanie kwaśnego soku wodą. Więcej: Skutki uboczne żurawiny