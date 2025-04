Reklama

Naszym przodkom zapalenie pęcherza na pewno nie raz dawało się we znaki. Nic dziwnego, zważywszy na to, w jakich warunkach higienicznych żyli! Ciekawe, w jaki sposób odkryli, że kwaśne, czerwone jagody żurawiny pomagają szybciej uporać się z problemami z pęcherzem. Walory żurawiny zostały dostrzeżone także na półkuli zachodniej. Indianie północnoamerykańscy chętnie sięgali po jej owoce. Służyła im jako pożywienie, ale też jako barwnik oraz lekarstwo.

Spostrzeżenia medycyny ludowej zyskały potwierdzenie w badaniach naukowych. Bardzo wcześnie zauważono, że żurawina korzystnie wpływa na zmniejszanie odczynów zapalnych, a także przyspiesza neutralizację trucizn w organizmie. Stopniowo odkrywano coraz to nowe zdolności tego owocu. Stwierdzono na przykład, że jest silnym antyseptykiem, a ponadto doskonałym źródłem witamin.

To działa!

Dzięki pracom zespołów badawczych udało się dokładnie ustalić, co sprawia, że żurawina tak skutecznie zapobiega infekcjom dróg moczowych. Otóż zawarte w niej antyoksydanty (tzw. poliantocyjanidy) zalicza się do najsilniejszych, jakie można znaleźć w tej grupie związków. Są one o tyle wyjątkowe, że mają podwójne wiązania chemiczne między cząsteczkami. Żadne inne poliantocyjanidy (ani te pochodzące z jagód, ani

z winogron) ich nie posiadają. Naukowcy przypuszczają, że właśnie owe podwójne wiązania sprawiają, że bakterie nie mogą „przyczepić się” do tkanki wyściełającej przewód moczowy i dlatego łatwo je usunąć z organizmu. Żurawina ma też silne działanie bakteriobójcze. Badania amerykańskie wykazały, że wyciąg z tej rośliny niszczy aż 80 proc. szczepów bakterii odpornych na antybiotyki!

Jak antybiotyk

Żurawina jest bogata w witaminy C, A, B1, B2. Dostarcza również pektyn, błonnika, węglowodanów oraz wielu mikroelementów, m.in. żelaza (co sprawia, że jest polecana osobom z anemią), magnezu, wapnia, fosforu, potasu i jodu. Znaleziono w niej ponadto substancje wspomagające organizm w walce z grypą, a także infekcjami górnych dróg oddechowych. Jeden ze związków obecnych w żurawinie odkaża gardło oraz jamę ustną, przeciwdziała zagnieżdżaniu się bakterii w nabłonku jamy ustnej. Dzięki temu zapobiega rozwojowi infekcji. Można więc powiedzieć, że żurawina działa niczym naturalny antybiotyk.

Nowa nadzieja

Zupełnie niedawno okazało się, że żurawina potrafi hamować rozwój komórek nowotworowych. Wykazywały one o wiele mniejszą aktywność u tych osób, których dieta została wzbogacona w soki i napoje żurawinowe, a nowotwory (również złośliwe) znacznie wolniej się rozwijały. Z niektórych badań wynika, że żurawina podnosi nawet o ponad 120 proc. poziom przeciwutleniaczy zapobiegających chorobom nowotworowym. Największe nadzieje wiąże się z hamującym postępy choroby działaniem żurawiny w przypadku raka płuc, okrężnicy oraz białaczki. Badania trwają.

Pij i jedz do woli

Żurawina nie nadaje się do jedzenia na surowo: jest zbyt kwaśna. O wiele lepiej smakuje przetworzona. Najbardziej znane domowe przetwory z tej „czerwonej jagody” to kisiel i sos do mięsa. Na skalę przemysłową produkuje się też soki, syropy, herbatki ziołowe oraz susze owocowe. Znakomite są także suszone (kandyzowane) żurawiny, podobne do rodzynek. Jeśli zależy Ci na leczniczych właściwościach żurawiny, dokładnie czytaj etykiety. Herbatki powinny zawierać prawdziwe owoce, a nie np. aromat. Soki i dżemy muszą się składać głównie z żurawiny, a nie z innych owoców. W aptekach można kupić liofilizowane ekstrakty z żurawiny w postaci kapsułek. Ale znacznie przyjemniej jest delektować się smakiem soku czy dżemu. Właśnie dlatego amerykańscy naukowcy określili dzienną dawkę przetworów, która zapewnia optymalną ilość antyoksydantów. Masz do wyboru:

- dużą szklankę soku żurawinowego (250 ml);

- 1 i 1/2 szklanki surowych lub mrożonych żurawin;

- 1/3 szklanki suszonych żurawin;

- 1/3 szklanki sosu do mięsa, konfitury lub dżemu.

Czy wiesz, że

Nasza rodzima żurawina błotna (Vaccinium oxycoccus) jest kulista, ma cienką skórkę i średnicę około 1 cm. Amerykańska żurawina wielkoowocowa (Oxycoccus macrocarpus) jest owalna, 2–3 razy większa, o grubej, mięsistej skórze. Jednak zdolności lecznicze obu są podobne.

Owoc do zadań specjalnych

Naukowcy odkrywają coraz to nowe właściwości żurawiny:

- Zapobiega próchnicy i chorobom dziąseł; działa tu ten sam mechanizm, co w przypadku chorób pęcherza – bakterie nie przyczepiają się do tkanek. Na pewno jednak picie soku z żurawin nie zastąpi mycia zębów. Naukowcy planują dodawanie wyciągu z żurawin do past do zębów.

- Zmniejsza ryzyko zawału; sok żurawinowy działa podobnie jak czerwone wino: już picie szklanki soku dziennie podnosi poziom dobrego cholesterolu.

- Chroni przed wrzodami żołądka, zwalczając bakterie Helicobacter pylori, które są ich przyczyną.

- Usuwa wolne rodniki, dzięki czemu znacznie zmniejsza ryzyko wielu poważnych chorób, m.in. nowotworów, zaćmy, choroby Parkinsona, Alzheimera oraz reumatyzmu.

Żurawina górą!

Poliantocyjanidy (w skrócie nazywane PAC) to silne związki chemiczne obecne w roślinach. Chronią przed infekcjami i zwalczają wolne rodniki. Oto ich zawartość w różnych popularnych owocach (w mg na 100 g).

żurawina - 413

czarne jagody (dziko rosnące) - 332

śliwki - 216

czarne jagody (uprawne) - 180

truskawki - 145

czerwone jabłka - 126

zielone winogrona - 81

czerwone winogrona - 61

maliny - 30

jeżyny - 27