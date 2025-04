Późną jesienią w lasach, na podmokłych terenach można znaleźć podobne do jagód krzaczki z czerwonymi owocami. To żurawina błotna (Vaccinium oxycoccus) – najpopularniejsza odmiana tej rośliny w Polsce.

Rośnie dziko (głównie we wschodnich rejonach kraju i na Pomorzu Zachodnim) oraz na plantacjach, jednak jest jej coraz mniej. Dlatego od jakiegoś czasu sprowadza się zza granicy jej większą kuzynkę – żurawinę amerykańską (Vaccinium macrocarpum) i jej przetwory. Obie rośliny mają podobne właściwości. Zobacz, jak je wykorzystać!

Skąd wziąć świeżą żurawinę?

Świeżą żurawinę można kupić na targach i w niektórych supermarketach. Jeśli chcesz ją zbierać sama, najlepiej poczekaj do pierwszych przymrozków (będzie smaczniejsza). Nie pomyl jej z bardzo podobną borówką brusznicą. Ta druga też jest rośliną leczniczą, ale ma nieco inne właściwości. Żurawinę poznasz po lekko podwiniętych pod spód listkach.

Co potrafią owoce żurawiny?

Czerwone owoce zawierają bardzo dużo witaminy C i nieco żelaza. Ale najważniejszym ich składnikiem są poliantocyjanidy. Są to jedne o to super z najsilniejszych antyoksydantów, mające unikalne podwójne cząsteczki między wiązaniami. To właśnie im żurawina zawdzięcza swoją wyjątkową moc. Oto lista jej najważniejszych zalet owoców żurawiny:

Zwalcza zapalenie pęcherza. Zawarte w niej substancje wyściełają ściany dróg moczowych, nie pozwalając bakteriom na ich zasiedlenie. Dzięki temu bakterie są szybko usuwane z organizmu. Zmniejsza ryzyko zawału. Picie jednej szklanki soku żurawinowego dziennie podnosi poziom dobrego cholesterolu. Zapobiega próchnicy. Działa tu ten sam mechanizm co w przypadku infekcji pęcherza. Chroni przed wrzodami żołądka. Zwalcza bakterie Helicobajucter pylori odpowiedzialne za większość przypadków tej choroby. Pokonuje wolne rodniki. Dzięki temu zmniejsza ryzyko wielu chorób, m.in. Alzheimera i Parkinsona, nowotworów, zaćmy, reumatyzmu.

Ile owoców żurawiny trzeba zjeść, by odczuć ich korzystny skutek?

Jak określili naukowcy, dzienną dawkę poliantocyjanidów zapewnia szklanka soku żurawinowego, duża garść suszonej żurawiny lub 1/3 szklanki sosu do mięs, dżemu bądź konfitury. Żurawiny tracą bowiem niewiele ze swojej mocy po przetworzeniu. Warto więc robić z nich przetwory i kupować gotowe produkty. Suszone żurawiny produkuje wiele firm (np. Bakalland, Kresto, Helio). Można też kupić sok nierozcieńczony i bez cukru (Sam Sok), napój żurawinowy (Ocean Spray, Tymbark, Granini), herbatki (Herbapol, Vitax). W aptekach dostępne są tabletki z wyciągiem z żurawiny pomocne przy infekcjach układu moczowego (Żuravit, Urinal, Urobon, Żurawina Uro-complex).

Przepis na kisiel z owoców żurawiny

Składniki na 4 porcje:

30 dag świeżej lub mrożonej żurawiny

litr wody n łyżka mąki ziemniaczanej

100 g cukru

Zagotuj wodę z cukrem, wrzuć umyte owoce i gotuj 5 minut, aż popękają. Przetrzyj przez sito i doprowadź do wrzenia. Wymieszaj mąkę z małą ilością zimnej wody i powoli wlej do garnka, cały czas mieszając. Gotuj jeszcze 1–2 minuty, aż kisiel zgęstnieje.

