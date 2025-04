Żurawina pełna zalet

Żurawina znana jest ze swoich cennych właściwości prozdrowotnych. Od wieków była wykorzystywana w medycynie ludowej jako środek skutecznie zwalczający wiele chorób ( od zapalenia dróg moczowych, kamicy nerkowej po nowotwory ).

Żurawina stanowi bogate źródło witamin C, A, B1 i B2. Obfituje również w wiele mikroelementów takich jak : żelazo, magnez, wapń, fosfor, potas i jod. Obecne są w niej także pektyny, błonnik i węglowodany. Substancje zawarte w żurawinie poprawiają odporność organizmu, wykazują działanie wzmacniające i przeciwgorączkowe. Z uwagi na antybakteryjne właściwości żurawina doskonale radzi sobie z zakażeniami bakteryjnymi . Badania wykazały, że picie soku żurawinowego może zapobiec infekcjom dróg moczowych poprzez wiązanie się z bakteriami, które nie mogą przytwierdzać się do ścian pęcherza moczowego, co często się zdarza przy zapaleniu dróg moczowych. Ustalono też, iż regularne picie soku z żurawin obniża poziom złego cholersterolu ( LDL ), a wspomaga wzrost poziomu dobrego cholesterolu ( HDL ). Ponadto żurawina doskonale wpływa na trawienie. Pobudza przemianę materii, usuwa toksyny, dlatego można ją z powodzeniem polecić tym , którzy zmagają się ze zbędnymi kilogramami. Żurawina sprawdzi się też w leczeniu chorób przyzębia i jamy ustnej. Warto systematycznie stosować sok żurawinowy do płukania ust, który przeciwdziała bakteriom w jamie ustnej. Wyciągi z owoców zapobiegają tworzeniu się płytki nazębnej. Żurawina zmniejsza również ryzyko rozwoju chorób naczyń krwionośnych.

Ze względu na swój cierpko – kwaśny smak owoce żurawiny nie nadają się do spożywania na surowo. Znacznie lepiej smakują w postaci przetworzonej. Bardzo smacznym przetworem jst tzw. żurawina do mięsa. W sezonie jesiennym dostępne są świeże owoce. Można je zamrozić i przechowywać przez kilka miesięcy. Warto wzbogacić swoją dietę o kompoty, galaretki, kisiele bądź konfitury z żurawiny.

Wyśmienite herbatki i soki żurawinowe znajdziemy w aptekach i sklepach zielarskich. Będą stanowiły idealne uzupełnienie codziennej diety.

Agata Dudkiewicz