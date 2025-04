Żywokost - zapomniane zioło

Żywokost lekarski to stare zioło, które słynęło z wielu cennych właściwości zdrowotnych. Teraz zostało zapomniane, jednak zielarze do dzisiaj przygotowują maści z jego korzenia. Żywokost możemy znaleźć na polanach, nieużytkach, a także w parkach miejskich. Jest to roślina bardzo pospolita w naszym kraju.



Jak wygląda żywokost?

Krzaczki żywokostu mogą sięgać nawet 100 cm wysokości. Łodygi tego zioła są bardzo grube i „włochate”, a także mocno rozgałęzione w górnych partiach. Liście rośliny są wąskie i długie, o kształcie lancetowatym. Kwiaty żywokostu zwykle są fioletowe, purpurowe lub różowe, choć zdarzają się także koloru białego i kremowego. Jako surowiec zielarski jest wykorzystywany korzeń żywokostu. Jest on rozgałęziony, sięga nawet 30 cm długości i ma kolor ciemno-fioletowy. Trzeba jednak pamiętać, że żywokost przyjęty doustnie w niewłaściwej dawce jest rośliną trującą!

Żywokost dawniej

Żywokost był niegdyś popularnym lekiem na dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Doustne podanie wyciągów z korzenia pozytywnie oddziaływało na śluzówkę żołądka i jelit poprzez działanie powlekające, czyli nadające osłonkę, a także ściągające – zatem przyspieszał regenerację i gojenie. W ten właśnie sposób hamowano małe krwawienia oraz stan zapalny w przewodzie pokarmowym. Ponadto zalecano go w celu przyspieszenia gojenia się i bliznowacenia wrzodów. Warto też wiedzieć, że wyciągi z żywokostu spowalniały u osób starszych zanik błon śluzowych układu pokarmowego, a także zbawiennie wpływały na gojenie się złamań oraz odporność organizmu.

Żywokost obecnie

Niestety teraz z uwagi na toksyczne właściwości żywokost został wycofany z lecznictwa naturalnego jeśli chodzi o podaż doustną zioła. Jednakże preparaty z żywokostem mogą być stosowane zewnętrznie. Są bowiem pomocne w leczeniu trudno gojących się ran, co dzieje się za sprawą wysokiej zawartości alantoiny w korzeniu żywokostu. Oprócz tego, maść przygotowana z korzenia żywokostu lekarskiego może być skuteczna w leczeniu stłuczeń, skręceń, zwichnięć, dny moczanowej, artretyzmie, zapaleniu żył, a także w leczeniu obrzęków.

Przepis na maść z korzenia żywokostu:

Potrzebne składniki:



1 duży korzeń żywokostu,

1-2 kostki smalcu lub smalec wiejski

Wykonanie:



Korzenie zbieramy jesienią, ale możemy też kupić już wysuszone. Wykopane korzenie czyścimy i trzemy na tarce o grubych oczkach.

W garnuszku topimy smalec i następnie dodajemy do niego żywokost. Zdejmujemy z ognia i następnie czekamy, aż temperatura smalcu ulegnie obniżeniu.

Następnie przelewamy maść do ciemnych słoiczków, czekamy aż stężeje, zakręcamy słoik i trzymamy w chłodnym miejscu.

W razie potrzeby smarujemy miejsce urazu 2 razy dziennie grubą warstwą, którą możemy zabezpieczyć gazą by nie pobrudzić ubrań lub pościeli.

