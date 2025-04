Żyworódka pierzasta to roślina z rodziny gruboszowatych, pochodząca z Madagaskaru. Jest popularnym i wytrzymałym sukulentem, uprawianym w domach jako roślina doniczkowa. Ma też wiele cennych dla zdrowia właściwości.

Reklama

Żyworódka - odkryj jej zalety

Zielone, mięsiste liście żyworódki zawierają duże ilości witaminy C, a także minerały w najlepiej przyswajalnej postaci, m.in. cynk i krzem (pierwiastki pięknej skóry), a także ważne np. dla układu krążenia i nerwowego: potas, mangan, miedź, selen, wapń, czy żelazo. Można przyrządzać z niej napary, nalewki, papki i maści. W sklepach zielarskich i aptekach kupisz także gotowe preparaty z żyworódki. Doskonały do picia jest sok z żyworódki - cena ok. 12 zł za 100 ml, do stosowania zewnętrznego warto miec w domu maść z żyworódki - cena ok. 26 zł za 150 g. Warto też przygotowywać je samodzielnie w domu. Żyworódka nie jest tak popularna jak aloes, ani tak modna jak zioła szwedzkie, ale z powodzeniem z nimi konkuruje. Mogą być doskonałym uzupełnieniem naturalnych kuracji przy dolegliwościach przewlekłych i w doraźnych przypadkach.

Żyworódka – kiedy ją stosować?

Zdaniem specjalistów od naturoterapii wyciąg z żyworódki plamistej sprawdza się zarówno stosowana zewnętrznie, jak od wewnątrz.

działa przeciwzapalnie, zwalcza wirusy, bakterie i grzyby

regeneruje, przyspiesza gojenie zranionych miejsc

zmniejsza obrzęki i przekrwienia leczy trudno gojące rany, odleżyny, oparzenia

leczy stany zapalne błon śluzowych przewodu pokarmowego

pomaga w leczeniu paradontozy

normuje zbyt wysoki poziom cukru

odtruwa wątrobę

łagodzi problemy z krążeniem szczególnie u meteopatów

ma korzystny wpływ na pamięć

jest pomocna w zapaleniu i przeroście prostaty u mężczyzn

regeneruje organizm, w okresie rekonwalescencji po chorobie, operacji

ogólnie wzmacnia odporność, zapobiega infekcjom

bywa wskazana przy bólami głowy, kręgosłupa, stawów

uznawana jest za afrodyzjak

Żyworódka dla dziecka?

Można ją podawać dzieciom powyżej 12 roku życia, oczywiście z wyjątkiem preparatów na bazie alkoholu, np. nalewki. dzieciom można podawać np. sok z liści (np. dodany do jogurtu) oraz ciepły napar z żyworódki (wypity rano zamiast herbaty pobudza apetyt).

Żyworódka - sok na odporność i lepsze trawienie



Aby zrobić sok z żyworódki, umyte, osuszone i owinięte w papier liście włóż do lodówki na kilka dni. Schłodzone pokrój, przesyp do szklanego naczynia i ugnieć. Wstaw do lodówki na kilka dni. Po tym czasie odcedź sok, postaw w ciemnym miejscu. Po tygodniu jest gotowy do użycia.

Żyworódka - nalewka wzmacniająca

Pokrój drobno liście i łodygę, a następnie włóż do słoika, zalej 40-proc. wódką (w proporcjach 1:3) i szczelnie zakręć. Odstaw w ciemne miejsce na 2 tygodnie (idealna jest temperatura pokojowa). Przecedź i przelej nalewkę do ciemnej butelki. Nalewka z żyworódki jest gotowa.

Nalewka z żyworódki może być przechowywana przez 2 lata. Stosuj ją do picia, łyżkę dziennie w okresach osłabienia, a także do dezynfekcji ran.

Żyworódka - maść na problemy skórne

Recepta na maść z żyworódki jest prosta. Rozpuść w rondelku ok. 100 g świeżego smalcu. Gdy lekko przestygnie wymieszaj z 1 łyżką odcedzonego soku. Tak przygotowaną maść (całkiem ostudzoną) przełóż do słoiczka I wcieraj w zmienioną chorobowo skórę. Przechowuj w lodówce.

Żyworódka – nie dla kota

Trzymając roślinę na parapecie trzeba pamiętać, by znajdowała się poza zasięgiem domowych pupili. Najbardziej żyworódka szkodzi kotom. Zjedzona nawet w niewielkich ilościach może wywołać u nich wymioty, biegunkę, a także zaburzenia rytmu serca.

Żyworódka – przeciwwskazania

Specyfiki z żyworódki nie sa wskazane dla osób, które mają podwyższony poziom potasu we krwi (lub zbliża się on do górnej granicy normy). Tak jak w przypadku wszystkich naturalnych specyfików, warto skonsultować się z lekarzem, gdy przyjmujemy na stałe jakieś leki - także w postaci maści, kremów, okładów itp.

Reklama

Kochasz rośliny? Sprawdź, jak korzystać z ich cennych właściwości