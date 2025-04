Po raz pierwszy w historii demokratycznych wyborów w Polsce osobom z niepełnosprawnością przyznano szereg ułatwień prawnych, które mogą znacząco wpłynąć nie tylko na frekwencję wyborczą, ale również na wynik nadchodzących wyborów parlamentarnych 9 października 2011 r.

Sejm RP 27 maja 2011 r. uchwalił ustawę* o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnością, która daje możliwość głosowania korespondencyjnego, przez pełnomocnika oraz przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Nowelizacja prawa wyborczego nakłada również na gminach obowiązek, aby przynajmniej 1/3 lokali wyborczych była dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do udziału w wyborach parlamentarnych 9 października 2011 r. zachęca Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, realizujące kampanię informującą o ułatwieniach wyborczych dla osób z niepełnosprawnością pod hasłem „Idziemy na wybory!”. Na stronie internetowej www.integracja.org wyborcy z niepełnosprawnością mogą między innymi obejrzeć filmy instruktażowe, pokazujące, w jaki sposób można zagłosować, wykorzystując poszczególne nowe rozwiązania prawne. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji uruchomiło również we współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. bezpłatną Infolinię pod numerem 800 330 330 dla wszystkich wyborców z niepełnosprawnością, którzy poszukują informacji o nowych sposobach głosowania.

– Przez wiele lat prawo wyborcze dyskryminowało osoby z niepełnosprawnością, nakazując nam osobiste udanie się do lokalu wyborczego w celu oddania głosu. Nowelizacja prawa wyborczego jest nadrabianiem wielu lat zaległości i dopiero pierwszym krokiem w stronę likwidacji barier dla wyborców z niepełnosprawnością. Równie ważne jest teraz poinformowanie o nowych sposobach głosowania, czemu służy kampania Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji pod hasłem „Idziemy na wybory – mówi Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Kalendarium wyborcze dla wyborców niepełnosprawnych:

Głosowanie z użyciem nakładki w alfabecie Braille’a

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy do 26 września 2011. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika

Zamiar głosowania pełnomocnictwem do głosowania powinien być zgłoszony przez wyborcę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnego ości w Urzędzie Gminy do 29 września 2011. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Kampania informacyjna „Idziemy na wybory!” jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.