Na raka piersi choruje każdego roku około 14 tysięcy Polek. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Polsce w 2010 roku wykonano 968 operacji rekonstrukcji piersi. Ich liczba rośnie, ale bardzo powoli. W stosunku do liczby mastek­tomii (amputacja piersi) wykonuje się ich zaledwie 5-7 proc. Wynika to przede wszystkim z niewystarczającej wiedzy (zarówno wśród pacjentek, jak i lekarzy).

Często zdarza się, że kobieta, podejrzewając u siebie nowotwór, zwleka z pójściem do lekarza, a nawet, mając potwierdzenie rozpoznania, odwleka moment rozpoczęcia leczenia, obawiając się okaleczenia. Gdyby wiedziała o możliwości rekonstrukcji piersi, być może stres i strach byłby mniejszy.

Chirurgia rekonstrukcyjna piersi

Rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej sprawił, że utraconą pierś można odtworzyć. W Polsce dostępne są wszystkie metody rekonstrukcji piersi znane na świecie. Obecnie wiele kobiet poddanych zabiegowi mastektomii, dzięki nowoczesnej chirurgii i wysokiej jakości implantom, może bezpiecznie poddać się zabiegowi odtworzenia utraconej piersi. Nowe techniki chirurgiczne, wśród nich jednoczasowa rekonstrukcja piersi, zapewniają bardzo dobre wyniki. Dobór odpowiedniej metody zależy od preferencji pacjentki oraz możliwości, które zaleca lekarz prowadzący chorą. Zabieg rekonstrukcji piersi jest zabiegiem refundowanym przez NFZ.

Rodzaje rekonstrukcji piersi:

Rekonstrukcja przy użyciu ekspandera tkankowego z późniejszą wymianą na ostateczny implant wypełniony bezpiecznym żelem silikonowym. Rekonstrukcja jednoetapowa – z zastosowaniem ekspanderoprotezy Becker lub Spectrum. Pacjentka przechodzi tylko jeden zabieg. Ekspanderoproteza jest umieszczana w piersi wraz z wężykiem oraz kopułką do napełnienia. Stopniowo dopełniając ją roztworem fizjologicznym soli uzyskujemy ostateczny kształt piersi. Ostatnim etapem jest bezoperacyjne usunięcie kopułki wraz z wężykiem. Rekonstrukcja przy użyciu tkanek własnych:

– poprzez przeniesienie mięśnia najszerszego grzbietu Latissimus Dorsi (wraz z ostatecznym implantem);

– poprzez przeniesienie tkanek i mięśnia protego brzucha (metoda TRAM).

