Fundacje pomagające chorym na nowotwory dzieciom

Fundacja „Pomóż Im” na rzecz dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci

Reklama

ul. gen. Fr. Kleeberga 8

15-691 Białystok

tel.: 85-66 22 003

fax: 85-679 24 24

e-mail: biuro@pomozim.bialystok.pl

www.pomozim.bialystok.pl

Działania fundacji ukierunkowane są na dobro chorych dzieci – małych pacjentów Kliniki Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Fundacja stara się, by ich kilkumiesięczny pobyt w szpitalu zakończył się wyleczeniem, a warunki stworzone dookoła zapewniały maksymalny komfort, jak najbardziej zbliżony do warunków domowych.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

ul. Pileckiego 105

02-781 Warszawa

tel./fax: 22 643-57-09

e-mail:

informacja@fho.org.pl

fho@fho.org.pl - biuro fundacji

lekarze@fho.org.pl

pielegniarka.przelozona@fho.org.pl

hospicjumdomowe@fho.org.pl

psycholog@fho.org.pl

www.fho.org.pl

Celem fundacji jest szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, pozostającymi w domach lub wymagającymi hospitalizacji; szkolenie lekarzy w zakresie leczenia paliatywnego i personelu medycznego, w zakresie opieki nad chorymi; szkolenie ochotników/wolontariuszy/ do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi w hospicjum i w domach; udzielanie pomocy i współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej.

Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”

50-368 Wrocław

ul. O. Bujwida 42

tel./fax: +48 71 372 36 09

e-mail: fundacja@naratunek.org

www.naratunek.org

Działalność fundacji, ukierunkowana jest na dobro chorych dzieci – małych pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. Celem działań jest również budowa Kliniki Przylądek Nadziei, czyli nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9

90-273 Łódź

tel.: 042 661 80 52,

tel./fax: 042 682 60 40

e-mail: fundacja@krwinka.org

www.krwinka.org

Celem działalności fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz wspieranie ich rodzin, m. in. przez dofinansowanie leczenia, pobytu w szpitalu i rehabilitacji, a także zakup sprzętów medycznych, szczepienia w szkołach oraz integrację dzieci.

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

ul. Przybyszewskiego 47

01-849 Warszawa

tel.: (48 22) 834 06 74

fax: (48 22) 663 51 67

kom.: 501091770

e-mail: fundacja@fundacja.net

www.fundacja.net.pl

Fundacja pomaga dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby dziecka, reprezentuje ich w kontaktach ze służbą zdrowia i wobec decydentów – instytucji i organizacji. Prowadzi ośrodek w Warszawie z miejscami noclegowymi, opieką psychologiczną i terapeutyczną oraz zapleczem rehabilitacyjnym i rekreacyjnym, organizuje obozy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, szkolenia dla kadry medycznej i wolontariat.

Fundacja Spełnionych Marzeń

Dom Rodzica - Biuro Fundacji

ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

tel./fax: 22 658 00 53

e-mail: fundacja@spelnionemarzenia.waw.pl

www.spelnionemarzenia.waw.pl

„Fundacja Spełnionych Marzeń” Małgorzaty i Tomasza Osuchów opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi, leczącymi się w pięciu specjalistycznych ośrodkach w Polsce:

Oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

Oddział Onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,

Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie,

Oddział Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach,

Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie.

Dowiedz się także:Jak wzmocnić odporność na nowotwór?

Fundacje onkologiczne

Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO

Al. Jana Pawła II 4a/9

80-462 Gdańsk

kontakt za pomocą formularza

www.fundacja-onkologiczna.pl

www.forum-onkologiczne.com.pl

Celem fundacji jest utrzymywanie działania forum onkologicznego, na którym chory i jego bliscy mogą zadać pytanie na nurtujący ich temat i uzyskać fachową poradę onkologiczną oraz wsparcie.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA

ul. Malborska 14/5

03-286 Warszawa

tel.: (od 17:00)

608 335 326

606 610 719

kamil.dolecki@sarcoma.pl

katarzyna.jajka@sarcoma.pl

www.sarcoma.pl

Z inicjatywą założenia Stowarzyszenia wystąpili pacjenci i personel warszawskiej Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Zarząd i członkowie stowarzyszenia są wolontariuszami; działają na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej, chorym na mięsaki i ich rodzinom.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

ul. Pileckiego 105

02-781 Warszawa

tel./fax: 22 643-57-09

e-mail:

informacja@fho.org.pl

fho@fho.org.pl - biuro

www.fho.org.pl

Cele fundacji to m. in. szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostającymi w domach, szkolenie ochotników (wolontariuszy) do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi w hospicjum i w domach. Odpłatnie fundacja organizuje szkolenia lekarzy i personelu w zakresie leczenia paliatywnego.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej AM

ul. Dębinki 7

80-211 Gdańsk

Prezes i sekretariat Stowarzyszenia - 058 349 24 36

Sekretariat Kliniki - 058 349 24 00

Lekarze - 058 349 24 31

Faks - 058 349 24 29

stowarzyszenie@rakpluca.org.pl

Stowarzyszenie zostało założone przez grupę lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów chcących pomóc chorym na raka płuca. Celem Stowarzyszenia jest walka o lepszy byt osób wyleczonych i chorych na raka płuca, założenie oddziałów w całej Polsce w celu dotarcia do chorych z każdego regionu.

Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja

Adres do korespondencji:

Skrytka pocztowa 20

Urząd Pocztowy Warszawa 10

pl. Konstytucji 3

00-647 Warszawa

lub

ul. Polna 40, lok. 410

00-635 Warszawa

tel.: +48 509 478 984

e-mail:

fundacja@wygrajmyzdrowie.pl

urolog@wygrajmyzdrowie.pl

psycholog@wygrajmyzdrowie.pl

www.wygrajmyzdrowie.pl

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest wspólną inicjatywą pacjentów, których problem raka jąder, prostaty, pęcherza moczowego czy nerek dotknął osobiście oraz lekarzy Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie.

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum

ul. Roentgena 5

Warszawa 02-781

Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii

tel.: 22 546-25-86 lub 22 546-2897

fax.: 22 546-31-71

e-mail: amazonki@free.ngo.pl

www.amazonki.org.pl

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi. Celem ruchu jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia, a także wiedzy na temat wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

Warto wiedzieć:Jak wspierać chorego? – wywiad z psychoonkologiem

Fundacje wspierające dawców

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” – Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami

os. Albertyńskie 16/18

31-852 Kraków

tel.: 12 647 38 37

Sekretariat Fundacji - fundacja@podarujzycie.org

Rejestr Dawców Szpiku Kostnego - dawca@podarujzycie.org

www.podarujzycie.org

Celem fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

Fundacja DKMS Baza dawców komórek macierzystych w Polsce – Wspólnie przeciw białaczce

ul. Altowa 18

02-386 Warszawa

tel.: 22 331 01 47

fax: 22 572 30 00 (Sekretariat)

fax: 22 331 01 49 (Dział Medyczny)

e-mail:

kontakt@dkms.pl

rejestracja@dkms.pl

fundacja@dkms.pl

www.dkms.pl

Największa w Polsce baza dawców komórek macierzystych (zarejestrowanych ponad 200 tysięcy potencjalnych dawców).

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi

02-672 Warszawa

ul. Olesińska 21 lok. 307

02-548 Warszawa

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 do 12.15

tel./fax: + 48 22 845 10 20

k.velinov@krewniacy.pl

www.krewniacy.com.pl

Fundacja działa na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa współpracując z rządowymi instytucjami odpowiedzialnymi za pobór krwi, takimi jak Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fundacja Urszuli Jaworskiej – Bank Dawców Szpiku

ul. Międzynarodowa 61

03-922 Warszawa

tanie połączenie: 0801 003 117

Urszula Jaworska

tel./fax: (+48) (22) 870 05 21

e-mail: office@fundacjauj.pl

www.fundacjauj.pl

Głównym celem działalności Fundacji Urszuli Jaworskiej jest szeroko pojęta pomoc dla ludzi chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi, prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji na temat tworzenia Banków Dawców Szpiku oraz przeszczepów szpiku kostnego, a przede wszystkim pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku.

Polecamy:Jakie cechy osobowościowe zwiększają ryzyko zachorowania na raka?

Fundacje pomagające chorym z chorobami krwi

Fundacja Przeciwko Leukemii

ul. Morcinka 5, paw. 19

01-496 Warszawa

tel.: 22 638 35 38 lub 22 666 44 33

tel. konsultacyjny dla chorych: +48 0601342911

e-mail: alf@mdr.org

tel. w sprawach dawstwa szpiku, wolontariatu i innych organizacyjnych: +48 0889 212 286.

e-mail: leukemia@leukemia.pl

Fundacja Przeciwko Leukemii pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi, popularnie nazywane białaczkami. Cele to m. in.: fachowa pomoc w wyborze kliniki, która przeprowadzi transplantację, pomoc w doborze odpowiedniego dawcy szpiku i monitorowanie wszelkich działań kliniki transplantacyjnej przed przeszczepem, organizowanie i finansowanie zabiegów związanych z przeszczepieniem szpiku, tworzenie banku potencjalnych dawców szpiku.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

ul. Bychowska 56

04-536 Warszawa

e-mail: biuro@spbs.com.pl

www.spbs.com.pl

Stowarzyszenie wspiera osoby chore na przewlekłą białaczkę szpikową, ich rodziny i bliskich. Organizuje szkolenia i akcje informacyjne związane z chorobą i nowoczesnymi metodami leczenia białaczki. Bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji, których celem jest zwalczanie chorób nowotworowych. Stara się, by nasi pacjenci mieli pełny, równy i bezpłatny dostęp do najlepszych metod i lekarstw pomagającym im wygrać z chorobą.

Fundacja Dobrze Że Jesteś

Reklama

Agnieszka Konkel

Dyrektor Oddziału Trójmiasto

tel.: 531 724 333

e-mail: agnieszka.konkel@dobrzezejestes.pl

www.dobrzezejestes.3c.pl

Fundacja powstała po to, by wspierać ludzi dotkniętych chorobą krwi i szpiku kostnego, mobilizować rodziny do wzajemnej pomocy, by z godnością mogły stawić czoła chorobie, a kiedy to konieczne – śmierci. W tym momencie fundacja oraz jej wolontariusze działają na oddziałach onkologicznych i hematologicznych w sześciu miastach w Polsce: we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku.

Zobacz także:Seks i rak

Oprawcowała Agata Herbich/ ju