Jednostki specjalne

Kontynuując militarystyczne porównania, odpowiedź swoista na zakażenie jest niczym jednostka specjalna. Składa się z komórek, które atakują specyficznie nie tylko określony rodzaj bakterii, ale ich konkretną odmianę – dlatego nazywane są swoistymi.

Należą do nich:

Reklama

Limfocyty B – produkują przeciwciała, które mają wiele funkcji, opisanych poniżej

– produkują przeciwciała, które mają wiele funkcji, opisanych poniżej Limfocyty T – wśród nich m.in cytotoksyczne (Tc), pomocnize (Th) i regulatorowe (Treg)

– wśród nich m.in cytotoksyczne (Tc), pomocnize (Th) i regulatorowe (Treg) Limfocyty NK – „naturalni zabójcy”, potrafią zabić komórki zakażone wirusem lub komórki mutujące w nowotwory

Limfocyty B i T posiadają receptory, które potrafią rozpoznać określony wygląd patogenu. Skąd jednak komórki te wiedzą, jak miałby wyglądać przeciwnik? Nie wiedzą. Po prostu produkowane są w milionach różnych wariantów i kwestią prawdopodobieństwa jest, że w naszym organizmie zawsze znajdzie się przynajmniej kilka komórek, które potrafią rozpoznać i zaatakować przeciwnika. Kiedy to już się stanie, odpowiedni, „skuteczny” model wojownika jest kopiowany w milionach sztuk i niczym w „wojnie klonów”, zalewa przeciwnika. Jednak nim dojdzie do właściwego rozpoznania oraz produkcji mija czas, w trakcie którego patogeny mogą uczynić w chorym organizmie spustoszenie. Stąd też moje porównanie ze wstępu – „wyścig zbrojeń”. Żeby kupić sobie trochę czasu, organizm walczy, czym się da – zwykle na pierwszy ogień idą komórki odpowiedzi nieswoistej (patrz – część 1 artykułu), głównie neutrofile.

Weterani

Gdy organizm „przechoruje” już infekcję, w większości przypadków zostają w nim komórki pamięci – weterani, którzy są bardzo specyficzni dla konkretnego zagrożenia. Dlatego każdy ponowny atak (powtórna infekcja tym samym szczepem bakterii, tym samym typem wirusa itd.) spotka się już z dużo silniejszą i lepiej zorganizowaną odpowiedzią i choroba będzie trwałą krócej i będzie przebiegała łagodniej. Niekiedy jednak wróg potrafi się skutecznie zmieniać i maskować i stąd np. co roku w zimie możemy chorować na grypę bądź przeziębienie, ponieważ wirusy mutując, stają się dla naszego układu odpornościowego nierozpoznawalne.

Dobra komunikacja

Wiemy już, że w trakcie nowej infekcji, w naszym ciele znajduje się niewiele komórek zdolnych odpowiedzieć na atak. Gdyby przełożyć to na nieco większą skalę, można by wyobrazić sobie odpowiednio wyposażony czołg, który jako jedyny z całej armii posiada amunicję mogącą zestrzelić przeciwnika. Jednak jest on jeden i stacjonuje w jednym miejscu, a reszta naszego organizmu, powiększona w tej samej skali, ma rozmiar całej kuli ziemskiej! Jak więc to w ogóle możliwe, żeby czołg był w stanie znaleźć przeciwnika i go pokonać? Oczywiście, niezbędna jest komunikacja, rodzaj sygnału „S.O.S” nadawanego na zaatakowanych obszarach, aby wiedział, gdzie jechać. Tak też jest u człowieka. W momencie wniknięcia do organizmu np. bakterii przez śluzówkę gardła, lokalne komórki rozpoznają przeciwnika i wszczynają „czerwony alarm” – tak powstaje stan zapalny. Gardło staje się przekrwione, czerwone, ucieplone i bolesne. Do krwi wysyłane są cząsteczki sygnałowe – chemokiny, dzięki którym inne leukocyty napływają do miejsca infekcji, kierując się „pod prąd”, w kierunku wydzielania sygnału alarmowego.

Przeciwciała..

Przeciwciała, zwane również Immunoglobulinami są produkowane przez limfocyty B. Jest ich 5 głównych rodzajów:

IgM – powstają jako pierwsze, kiedy limfocyty B jeszcze „uczą się” przeciwnika

IgG – główne „pociski” używane do bronienia się przed patogenami

IgE – używane głównie przeciwko pasożytom, odgrywają również niechlubną rolę w powstawaniu alergii

IgD – ich funkcja nie jest w pełni poznana, podejrzewa się aktywację limfocytów B oraz bazofilów

IgA- są w dużej ilości wydzielane ze śluzem i śliną, aby chronić przed zakażeniem

Każde jedno przeciwciało łączy się specyficznie z jednym rodzajem antygenu, na zasadzie „klucz do zamka”. Antygenem zaś może być praktycznie wszystko – od fragmentów bakterii, toksyn, po pyłki drzew i białka naszego własnego organizmu – w ostatnich dwóch przypadkach mamy do czynienia z nieprawidłową odpowiedzią i rozwija się odpowiednio alergia bądź choroba autoimmunologiczna (np. SLE – toczeń rumieniowaty układowy). Jeden rodzaj komórek produkuje jeden rodzaj przeciwciał na raz, jest więc specyficzny względem jednego klonu patogenu (bakterii, wirusa itd.)

Przyłączone do antygenu przeciwciało może spowodować kilka rzeczy:

opłaszczyć patogen, neutralizując go (np. wirusy nie zakażą już innych komórek, toksyna nie będzie działać)

aktywować dopełniacz, (dzięki czemu np. bakteria zostanie zabita)

ułatwić fagocytozę („pożarcie”) przez inne komórki, będąc dla nich znacznikiem

Koordynacja

Ważną rolę w koordynowaniu tych wszystkich działań pełnią limfocyty T pomocnicze i regulatorowe, które wydzielają szereg różnych substancji zwanych łącznie cytokinami, które aktywują bądź dezaktywują odpowiednie komórki w odpowiednim czasie, by nie przeszkadzały sobie nawzajem.

Limfocyty T i NK

Część z limfocytów T, zwanych cytotoksycznymi, przyłącza się do komórek i kiedy rozpozna w nich wroga – przy pomocy limfocytów T pomocniczych (Th) – zabija je bezpośrednio, niczym w walce wręcz.

Odrębną grupę stanowią limfocyty NK, które zabijają w człowieku każdą komórkę, która nie ma „swojego” wyglądu, czyli tak jakby strzela do każdego, kto nie nosi munduru swojego wojska, bez

pytania dlaczego. W ten sposób chroni przed szerzeniem się infekcji wirusowej (zakażone komórki mają wtedy na swojej powierzchnie fragmenty wirusa) lub nowotworowej.

Reklama

Wspólna fabryka

Wszystkie bez wyjątku komórki układu odpornościowego, wraz z czerwonymi krwinkami i płytkami krwi powstają w szpiku kostnym z jednej komórki macierzystej samonamnażającej się i różnicującej w określony typ w zależności od potrzeby organizmu