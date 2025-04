Czym zajmuje się Błękitna Wstążka?

Jest to organizacja, która zrzesza wszystkich, którzy mają związek z rakiem jelita grubego – zarówno osoby, które chcą uchronić się przed chorobą, jak i te bezpośrednio nią dotknięte oraz ich rodziny. Zrzesza także lekarzy, naukowców, psychologów, dietetyków, rehabilitantów i zwykłych wolontariuszy – wszystkich zaangażowanych w radzenie sobie z problemem nowotworu.

Reklama

Po pierwsze: profilaktyka!

W raku jelita grubego najważniejsza jest profilaktyka. Jest to główny temat działalności organizacji. W ramach niej zwoływane są konferencje, szkolenia, spotkania ze specjalistami. Wydawane są także biuletyny informacyjne, w których można dowiedzieć się w jaki sposób ustrzec się przed chorobą. Główny nacisk kładzie się na dietę: jak najwięcej produktów naturalnych (warzyw i owoców) – czyli takich, które zawierają błonnik pokarmowy - składnik niestrawialny przez człowieka. One właśnie w naturalny sposób regulują prawidłową pracę jelit i przyczyniają się do ochrony przed chorobą.

Czytaj też: Profilaktyczne programy zdrowotne

Bez badań ani rusz!

Badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego są bardzo ważne – pozwalają odpowiednio wcześnie wykryć raka i zapobiec nieprzyjemnym konsekwencjom choroby. Podstawowymi badaniami są: test na krew utajoną w kale i kolonoskopia. Osoby po 50-tym roku życia lub takie, które mają krewnego chorego na raka jelita grubego powinny wykonywać je regularnie co rok.

Test na krew utajoną w kale jest to badanie, które sprawdza czy w kale znajduje się krew – nawet jeśli gołym okiem jej nie widać. Rakowi jelita grubego często towarzyszą polipy (zgrubienia śluzówki jelita) i one mogą krwawić. Taki test można wykonać w przychodni, a także komfortowo i bez zbędnego stresu w domu, zaopatrując się wcześniej w aptece w gotowy test. Cena tego aptecznego testu wynosi około 15-20 złotych i jest on dostępny bez recepty. Wynik pozytywny nie przesądza o chorobie, może być oznaką jakiejś innej choroby przebiegającej z krwawieniem (np. polipowatości czy zapalenia jelit). Należy się wtedy zgłosić do lekarza, który zaleci kolonoskopię.

Kolonoskopia to badanie obrazowe, pozwalające lekarzowi obejrzeć wnętrze śluzówki jelita. Polega na wprowadzeniu do środka specjalnej sondy (giętkiej rurki), która zakończona jest kamerą, z której obraz przesyłany jest na ekran monitora, który ogląda lekarz w trakcie badania. Jeśli lekarz będzie widział taką konieczność, może w trakcie badania pobrać próbki (kawałki śluzówki) do dalszych badań. Badanie jest nieprzyjemne, ale bezbolesne. Może być przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym.

Zobacz też: Usuwanie szkodliwych związków z organizmu

Reklama

Bez zbędnego skrępowania

Rak jelita grubego to wstydliwa choroba, wiąże się z bardzo osobistą sferą życiową, o której nie lubimy rozmawiać. Na szczęście organizacja Błękitna Wstążka, która spokojnie, bez wstydu i kompetentnie pomaga w informowaniu o profilaktyce i leczeniu tej choroby.