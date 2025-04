Czas remisji



Najtrudniejszy etap masz już za sobą. Wkraczasz w okres remisji choroby, wyciszenia objawów. Jesteś w innym miejscu swojego życia, z ogromem przeżyć i starań. Masz za sobą zarówno lepsze, jak i gorsze chwile. Niby jest tak samo, ale nie do końca. Coś się zmieniło w twoim życiu i w życiu twoich bliskich.

Zastanawiasz się co teraz, jak dalej będzie wyglądało twoje życie. Weryfikujesz swój system wartości. Zaczynasz zauważać co teraz jest dla ciebie ważne, a co ma mniejsze znaczenie. Codzienne czynności zyskują inny wymiar. To co dotychczas mogło wydawać się niezbędne, schodzi na drugi plan. Choć czujesz się wyczerpany po długotrwałym procesie leczenia, spoglądasz inaczej na otaczającą cię rzeczywistość i pragniesz cieszyć się tym, czego do tej pory być może nawet nie dostrzegałeś.

Jak choroba wpływa na twoje życie?



Choroba całkowicie może zmienić podejście do życia. Wiele osób podejmuję decyzję o zmianie stylu życia, więcej czasu poświęca swojej rodzinie i znajomym i cieszy się każdym kolejnym dniem.

„Chciałem tylko napisać, że od ostatnich problemów z ciśnieniem całkowicie zmieniłem tryb życia, do pracy dojeżdżam rowerem, bardzo często biegam, nie palę, piję w umiarkowanych ilościach, zdrowo się odżywiam, nie napycham na wieczór, dzięki temu zgubiłem parę kg, a co najważniejsze..... czuję się wyśmienicie, moje ciśnienie za każdym razem wynosi 120-125/75-80. Polecam wszystkim, kilka miesięcy może zmienić czyjeś życie".1

Anna, która zmagała się z nowotworem piersi, dzieli się następującymi spostrzeżeniami:

„Gdybym kiedykolwiek mogła wybierać, nie wybrałabym raka. To pewne. Jednak myślę, że wszystko w życiu jest po coś (...) . Jeszcze niedawno pracowałam od rana do nocy. Zawsze się spieszyłam i przegapiałam tysiące zwykłych rzeczy. Zwolnić pomogła mi najpierw córka, a później rak (...) . Kiedy po porodzie zaczęłam się znów rozpędzać i wracać do tzw. życia na pełnych obrotach, choroba wszystko zatrzymała. I diametralnie zmieniła spojrzenie na świat. Zdałam sobie sprawę, że może wcale nie mam tak dużo czasu jak sądziłam i że warto wykorzystać go najlepiej jak potrafię – dla siebie, a nie by spełnić oczekiwania innych. Może nie tyle choroba, ile czas spędzony w domu podczas rehabilitacji uświadomił mi jak wiele czasu poświęcam rzeczom, które tak naprawdę wcale nie są dla mnie ważne”.2

Wspomnienie Emmy, u której zdiagnozowano schizofrenię:

„Na studiach wzięłam sobie roczny urlop zdrowotny i szczęśliwie udało mi się powtórnie przystąpić do egzaminów, których wcześniej nie zaliczyłam. Był to pewnie jeden z najbardziej znaczących punktów zwrotnych w moim życiu, gdy wzięłam do ręki arkusz egzaminacyjny i uświadomiłam sobie, że właśnie powróciłam na studia uniwersyteckie. To było dla mnie naprawdę wielkie osiągnięcie. W czasie mojej choroby straciłam wielu przyjaciół, lecz też udało mi się odkryć, kto jest moim prawdziwym przyjacielem”.3

Lęk przed nawrotem choroby – jak sobie z nim poradzić?



Bywa też tak, że powrót do tzw. „normalności” nie przychodzi nam łatwo. Pomimo korzyści z leczenia i poprawy stanu zdrowia, może towarzyszyć ci lęk przed nawrotem choroby. Zastanów się, jakie myśli powodują, że odczuwasz lęk. Pomyśl, jak możesz sobie z nimi poradzić i kto może ci w tym pomóc.

Informuj o swoich obawach najbliższe otoczenie: rodzinę, przyjaciół, znajomych, a w razie potrzeby skorzystaj z pomocy specjalisty.

Rozmowa o ewentualnym nawrocie choroby pozwoli ci:

rozładować negatywne emocje,

wypracować pozytywne nastawienie,

pozytywne nastawienie, uznać ewentualny nawrót choroby za mniej zagrażający,

zadbać o teraźniejszość, nie bać się „na zapas”.

Nigdy nie wiesz czy i kiedy choroba powróci. Uciekanie od tematu nie daje ci gwarancji, że nigdy więcej ten problem nie będzie cię dotyczył. Z drugiej strony, czekanie na powtórne nadejście choroby pozbawi cię radości z życia – życia, które uratowałeś.

Ogólnopolska kampania edukacyjna dla pacjentów i opiekunów osób przewlekle chorych Pozwól na wsparcie to działania skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami układu krążenia, metabolicznymi, onkologicznymi i psychicznymi oraz opiekunów osób przewlekle chorych. Jej celem jest udzielenie wsparcia pacjentom i ich opiekunom tak, aby mogli współpracować z lekarzami specjalistami w walce o życie i powrót do zdrowia swój i swoich bliskich.

Przypisy:

Źródło: poradnik kampanii Pozwól na wsparcie