Chemioterapia

Chemioterapia w raku żołądka może być stosowana jako metoda uzupełniająca po zabiegu usunięcia żołądka, lub też jako metoda leczenia paliatywnego w przypadku guzów nieoperacyjnych. W tym ostatnim przypadku ma ona na celu nie tyle wyleczenie chorego, co zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą i poprawę komfortu życia. Natomiast chemioterapia uzupełniająca (adjuwantowa) ma za zadanie zniszczenie komórek nowotworowych, które pozostały w organizmie po operacji (tak zwanych mikroprzerzutów). Leczenie chemioterapeutykami jest obarczone częstym występowaniem licznych działań niepożądanych i wiele osób ciężko przechodzi okres kuracji. Do najczęstszych efektów ubocznych stosowanych leków należą: nudności i wymioty, uszkodzenia narządów, w tym szpiku, nerek, serca, płuc, układu nerwowego, skóry, wypadanie włosów, obniżenie odporności, uszkodzenie komórek krwi. W celu zmniejszenia skutków ubocznych chemioterapii stosuje się szereg leków wspomagających.

Radioterapia

Ze względu na cel leczenia wyróżnia się radioterapię radykalną i paliatywną. Pierwszy rodzaj ma za zadanie całkowite wyleczenie pacjenta. Niestety w przypadku raka żołądka radioterapia radykalna nie sprawdza się i może być stosowana jedynie jako leczenie uzupełniające po operacji. Natomiast w przypadku guzów nieoperacyjnych wykorzystuje się radioterapię paliatywną. Jej celem jest jedynie, podobnie jak w przypadku chemioterapii paliatywnej, poprawa komfortu życia chorego przez m.in. zmniejszenie dolegliwości bólowych, jakie praktycznie zawsze towarzyszą pacjentom z zaawansowanym procesem nowotworowym oraz likwidację niedrożności przewodu pokarmowego. Radioterapia, czyli naświetlanie promieniami jonizującymi, w raku żołądka jest z reguły krótkotrwała, nierzadko ogranicza się do jednego zabiegu. Stosowane dawki promieniowania należą do niskich, tak więc bardzo rzadko obserwuje się u pacjentów odczyny i powikłania popromienne.

Jak widać powyżej, chemio- i radioterapia mają dość ograniczone zastosowanie jako samodzielne metody terapeutyczne w leczeniu raka żołądka. Mogą być natomiast z powodzeniem wykorzystywane jako uzupełnienie leczenia podstawowego, którym jest chirurgia. Zarówno chemio- jak i radioterapia znajdują zastosowanie w leczeniu chorych z guzem nieoperacyjnym, jednak tylko jako leczenie paliatywne.

