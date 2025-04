Kiedy stosuje się hormonoterapię?

Hormonoterapia w leczeniu raka piersi jest stosowana jako terapia uzupełniająca po zabiegu amputacji piersi lub po operacjach oszczędzających pierś. Jest zlecana tylko tym pacjentkom, u których występują tzw. receptory hormonalne w tkance nowotworowej.

Co to jest terapia uzupełniająca i w jakim celu się ją stosuje?

Guz, pomimo że znajduje się tylko w piersi, zwykle rozsiewa komórki nowotworowe po całym organizmie za pomocą układów krwionośnego i limfatycznego. Komórki te gromadzą się w różnych narządach – są to tzw. mikroprzerzuty. Mikroprzerzuty są trak małe, że nie można ich wykryć żadnymi dostępnymi metodami diagnostycznymi. Dlatego też nawet po operacji usunięcia guza w organizmie znajdują się komórki nowotworowe, mogące doprowadzić do nawrotu choroby. Aby zniszczyć wszystkie takie komórki, przez pewien czas po operacji stosuje się leczenie uzupełniające.

Jak sprawdza się obecność receptorów hormonalnych w tkance nowotworowej?

Aby sprawdzić obecność receptorów hormonalnych w tkance raka, wykonuje się biopsję guza. Badanie to polega na wprowadzeniu do guza specjalnej igły, a następnie odciągnięciu tłokiem strzykawki jego treści. Treść jest później utrwalana i oglądana pod mikroskopem. Lekarz ocenia stopień rozwoju nowotworu oraz ekspresję receptorów estrogenowych i progesteronowych.

Jakie leki są stosowane w hormonoterapii raka piersi?

Najczęstszym lekiem stosowanym w hormonoterapii raka piersi jest Tamoksyfen. Jest to lek o działaniu antyestrogenowym. Wiąże się z receptorami estrogenowymi wewnątrz komórek nowotworowych, co prowadzi do zahamowania wzrostu i rozwoju guza. Oprócz działania na komórki nowotworowe Tamoksyfen wpływa także na komórki kośćca, doprowadzając do zwiększenia gęstości kości (co zapobiega osteoporozie). Najnowsze badania sugerują, że większą skuteczność terapeutyczną wykazuje lek o nazwie Femara. Jest on coraz częściej przepisywany w terapii uzupełniającej raka piersi.

Jakie są skutki uboczne hormonoterapii?

Hormonoterapia, choć jest bardzo skuteczna w leczeniu uzupełniającym raka piersi, ma też wiele skutków ubocznych. Najbardziej poważne z nich to przyczynianie się do powstawania zakrzepów we krwi (co może prowadzić do zakrzepicy kończyn dolnych) i rozrost błony śluzowej macicy (co w skrajnych przypadkach może powodować raka trzonu macicy). U wielu kobiet stosujących hormonoterapię występują także zaburzenia miesiączkowania, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty.

