Chemoprewencja ma za zadanie zapobiec powstawaniu polipów gruczolakowatych w jelicie grubym. Rozwój raka jelita następuje w wyniku szeregu molekularnych i histopatologicznych zmian, które doprowadzają do przekształcenia się normalnego nabłonka jelita grubego w polipa gruczolakowatego. Z tworu tego często rozwija się nowotwór złośliwy.

Substancje o działaniu ochronnym

Kilka badań dowiodło, że spożywanie dużych ilości warzyw i owoców może zapobiegać rozwojowi raka jelita grubego. Szczególnie chodzi o kwas foliowy – mikroelement zawarty w tych produktach. Bowiem zauważono, że u osób spożywających ich duże ilości rzadziej dochodzi do rozwoju raka. Ponadto stopień korzyści jest większy w przypadku przyjmowania suplementów kwasu foliowego i staje się istotne po 15 latach suplementacji. Mechanizm działania ochronnego kwasu foliowego nie jest znany. Dieta bogata w warzywa i owoce zawiera również dużo witamin z antyoksydantami oraz błonnik, które również są podejrzewane o działanie ochronne. Jednakże badania tego nie potwierdziły.

Ważna dieta

Dieta bogata w czerwone mięso i tłuszcz zwierzęcy jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego. Taka dieta zwiększa produkcję kwasów żółciowych, które mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu nabłonka jelita grubego, który może być punktem wyjścia rozwoju nowotworu. Wapń może zapobiegać temu procesowi poprzez wiązanie kwasów żółciowych albo poprzez bezpośrednie hamowanie proliferacji nabłonka jelita grubego. Niektóre badania dowodzą tego pozytywnego wpływu wapnia.

Ponieważ śmiertelność z powodu raka jelita grubego znacznie zmniejszyła się wśród kobiet. Wysunięto przypuszczenie, że hormonalna terapia zastępcza może mieć pozytywny efekt. W niektórych badaniach potwierdzono ochronną rolę HTZ na rozwój raka jelita grubego.

Ostatnio najwięcej uwagi poświęca się aspirynie i niesterydowym lekom przeciwzapalnym. Część badań dowiodła efektu ochronnego, jednakże leki te mają swoje efekty uboczne dlatego nie rekomenduje się stosowania ich w celach prewencyjnych.

Jak w przypadku większości nowotworów i chorób istotny w prewencji jest zdrowy tryb życia, zdrowa dieta. W przypadku raka jelita grubego najistotniejszą rolę ochronną przypisuje się kwasowi foliowemu, wapniu, aspirynie i innym NLPZ oraz hormonalnej terapii zastępczej. Jednak potrzeba więcej badań aby dowieść tego. Poza tym substancje te nie mogą zastąpić badań przesiewowych i unikania czynników znanych jako kancerogenne czyli palenie papierosów, dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, otyłość.

