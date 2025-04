Jakie są czynniki ryzyka rozwoju raka prostaty?

Nie ma konkretnych metod zapobiegających rakowi prostaty. Istnieją pewne teorie, że zdrowa dieta bogata w warzywa, owoce oraz soję zmniejsza ryzyko zachorowania. Ograniczenie spożywania alkoholu wysokoprocentowego także ma chronić przed tym nowotworem. Istnieją także badania, które wskazują na udział w powstawaniu tego nowotworu rzęsistka pochwowego - drobnoustroju, który przenoszony drogą płciową może powodować stany zapalne dróg moczowych u mężczyzn. Leczenie takiego stanu zapalnego eliminuje żęsistka i według tej teorii zapobiega powstawaniu nowotworu w pewnym stopniu. Jednak żadna z tych metod nie jest na tyle swoista dla ochrony przed tą konkretną chorobą, aby uznać ją jako prawdziwą profilaktykę. Jeżeli chodzi o raka gruczołu krokowego, to większe znaczenie, niż zapobieganie ma wykrywanie nowotworu we wczesnym stadium.

Przeczytaj: Czy grozi ci rak prostaty?

Reklama

Czemu służą badania przesiewowe?

W przypadku raka prostaty możemy mówić o tzw. badaniach przesiewowych. Są to badania przeprowadzane wśród populacji osób zagrożonych daną chorobą, u których nie występują objawy kliniczne tej choroby. Mają one za zadanie wykrycie choroby we wczesnym stadium, co umożliwi wczesne wdrożenie leczenia, a tym samym daje większą szansę na wyleczenie. Do wczesnego wykrywania raka stercza potrzebne są 3 badania: badanie per rectum (przez odbytnice), usg przezodbytnicze (TRUS) oraz badanie krwi pod kątem PSA (swoisty antygen sterczowy). Takim badaniom powinien poddać się każdy mężczyzna po 50 roku życia. Samo badanie per rectum wykonywane przez lekarza aż w 75% pozwala na stwierdzenie nieprawidłowości w prostacie i skierowanie pacjenta na dalszą diagnostykę. Poziom PSA powinien być u zdrowego mężczyzny niższy niż 4ng/l. Badania te wraz z usg oraz biopsję prostaty pozwala z dużym prawdopodobieństwem potwierdzić lub wykluczyć raka gruczołu krokowego u mężczyzny. Jednak zaniechanie takich badań nie zawsze musi wynikać ze złej woli pacjenta. Mężczyźni często są niedoinformowani jeżeli chodzi o choroby prostaty, czego przyczyną może być udzielenie zbyt niewielu wiadomości przez lekarza.

Polecamy: Czy mam raka prostaty - jakie badania wykonać?

W raku prostaty nie ma typowej profilaktyki. Kluczem do sukcesu w tej sytuacji jest wykrycie nowotworu w bardzo wczesnej fazie kiedy całkowite wyleczenie jest możliwe prawie zawsze. Badania przesiewowe są niedrogie i powszechnie dostępne, jedynym problemem jest tylko to, czy mężczyzna zechce się na nie zgłosić.