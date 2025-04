Czy nowotwór to to samo co rak?

Zależność tych dwóch słów jest mniej więcej taka jak między kwadratem a prostokątem – każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. Tutaj jest podobnie – każdy rak jest nowotworem, ale nie każdy nowotwór jest rakiem. Warto zapamiętać tą zależność i pamiętać, że raka się leczy.

– Najprościej rzecz ujmując, nowotwór to proces rozrostu komórek, który nie podlega naturalnym mechanizmom kontroli. Komórki dzielą się, tworzą skupiska i wytwarza się guz nowotworowy. I teraz mamy do czynienia z dwiema możliwościami: nowotworem niezłośliwym i nowotworem złośliwym. Nowotwór niezłośliwy rośnie w formie zbitej, nie rozprzestrzenia się w innych tkankach, wzrasta jak taka piłeczka, którą można łatwo usunąć. Nowotwór złośliwy wzrasta w okoliczne tkanki, potrafi głęboko się zakorzenić i dawać przerzuty drogą naczyń krwionośnych czy naczyń chłonnych – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki z Zakładu Diagnostyki I Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Reklama

(na zdjęciu prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki)

Nowotwory złośliwe mogą się wywodzić z różnych tkanek, dzieląc się tym samym na:

mięsaki (wywodzą się z tkanki łącznej),

(wywodzą się z tkanki łącznej), chłoniaki (wywodzące się z układu chłonnego),

(wywodzące się z układu chłonnego), czerniaki (wywodzące się z komórek barwnikowych)

(wywodzące się z komórek barwnikowych) raki. Rak jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym i wywodzi się z tkanki nabłonkowej.

Zobacz też: Jak zdiagnozować nowotwór?

Reklama

Czym jest tkanka nabłonkowa i gdzie może pojawić się rak?



Tkanka nabłonkowa to tkanka, która buduje skórę, gruczoły, błonę śluzową, wyściela przewód pokarmowy, układ moczowy oraz układ oddechowy. Znajduje się więc w wielu gruczołach: piersiowym, tarczycy czy trzustce – wszędzie tam może pojawić się rak.

– Warto wspomnieć, że w mózgu i kościach nie ma komórek nabłonkowych, dlatego nie istnieje rak mózgu lub rak kości. Niestety nowotwór złośliwy może dawać przerzuty, czyli pojawiać się w innych częściach ciała. Najczęściej zaczyna się od okolicznych węzłów chłonnych, a następnie drogą krwi do odległych narządów – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki.

Im szybciej rak zostanie zdiagnozowany, tym większa szansa, że uda się go pokonać. Dlatego każde niepokojące objawy należy skonsultować ze specjalistą, by nie pozwolić rakowi zadomowić się w naszym organizmie.

Zobacz też: Jak rozmawiać z osobą dotkniętą chorobą nowotworową?

Źródło: materiały prasowe Fama PR/mn