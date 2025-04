W jaki sposób palenie wpływa na powstanie raka żołądka?

Mechanizmów wpływu dymu tytoniowego na rozwój raka żołądka jest wiele i na pewno nie wszystkie zostały jeszcze poznane. Wiadomo natomiast, że w dymie tytoniowym znajduje się co najmniej kilkadziesiąt substancji uznanych za rakotwórcze, które, kumulując się w organizmie, przyczyniają się do zapoczątkowania procesu nowotworowego. Są to m.in. wolne rodniki, benzopiren, aminy aromatyczne, nitrozaminy.

Utrata witaminy C

Palenie tytoniu doprowadza również do „wypłukiwania” z organizmu witaminy C, która poprzez swoje wielokierunkowe działanie przeciwdziała procesom karcynogenezy, czyli powstawania nowotworów. Niedobór witaminy C sprzyja także powstawaniu zapalenia błony śluzowej żołądka, co z kolei sprzyja nowotworzeniu. Efekt ten może być potęgowany przez bakterię Helicobacter pylori, która również, niezależnie, wywołuje zapalenie śluzówki żołądka.

Wpływ na mięśniówkę żołądka

Nikotyna wraz z innymi substancjami zawartymi w dymie tytoniowym wpływa także niekorzystnie na mięśniówkę żołądka, a zwłaszcza na część odźwiernikową, czyli miejsce połączenia żołądka z dwunastnicą. W normalnych warunkach odźwiernik pozostaje w stanie skurczu, od czasu do czasu rozluźniając się by przepuścić treść pokarmową do dwunastnicy.

Warto wiedzieć: Mózg zaatakowany - przerzuty nowotworów do mózgu

U palaczy odźwiernik jest nadmiernie rozluźniony, co sprzyja zwrotnemu zarzucaniu pokarmu zmieszanego z żółcią z dwunastnicy z powrotem do żołądka. Powoduje to chemiczne drażnienie błony śluzowej żołądka przez żółć i w konsekwencji jej nieżyt (żółciowe zapalenie błony śluzowej żołądka).

Jak widać powyżej, zagrożenie wystąpieniem raka żołądka można śmiało dopisać do, i tak już długiej, listy wszystkich zagrożeń, jakie niesie ze sobą nałóg palenia.

Reklama