Czy radioterapia to skuteczna metoda leczenia raka prostaty?

Rak prostaty to nowotwór dość często występujący, szczególnie w populacji mężczyzn starszych. Stanowi on ok. 11% wszystkich zachorowań na choroby nowotworowe wśród mężczyzn i powoduje aż 9% zgonów w tej grupie. Czy oznacza to, że współczesna medycyna nie potrafi pomóc osobom chorującym z powodu tego nowotworu?