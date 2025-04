Dziedziczny rak prostaty – jakie kryteria są niezbędne do jego rozwoju?

Około 10% wszystkich przypadków raka gruczołu krokowego uznawanych jest za dziedziczne. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z liczbą dotkniętych tą chorobą członków rodziny.

Do rozpoznania dziedzicznego raka prostaty konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów, wymagane jest spełnienie jednej z poniższych cech: stwierdzenie raka prostaty u 3 lub więcej krewnych pierwszego stopnia lub występowanie tego nowotworu w danej rodzinie przez 3 kolejne pokolenia lub rak prostaty u co najmniej jednego krewnego w wieku poniżej 56 lat. Wykazano także wyższe ryzyko wystąpienia tej choroby u osoby, której bliźniak dotknięty jest rakiem stercza, przy czym jest ono pięć razy wyższe u bliźniaków jednojajowych. Jeżeli rak prostaty jest dziedziczny zazwyczaj obserwuje się zachorowania w młodszym wieku niż zazwyczaj, tzn. poniżej 56 roku życia. Osoba mająca krewnego poniżej 62 roku życia z nowotworem złośliwym gruczołu krokowego ma czterokrotnie wyższe ryzyko zachorowania. Sposób dziedziczenia w raku prostaty dziedzicznym jest znany, nowotwór ten może być odziedziczony po matce lub po ojcu. Matka może być nosicielem wadliwego genu – u niej choroba się nie uaktywni z prostej przyczyny, tzn. nie posiada ona prostaty. Istnieją doniesienia, że jeżeli w rodzinie istnieje dziedziczny rak prostaty, to osoby takie mają także większą predyspozycję do innych nowotworów, np. raka piersi.

Rak dziedziczny, a rak rodzinny – jaka jest różnica?

Czym innym niż rak dziedziczny jest występowanie rodzinnego raka stercza. Mówimy o nim jeżeli nie spełnione jest kryterium raka dziedzicznego, a rak prostaty występuje w rodzinie u dwóch lub więcej członków w pierwszej lub drugiej linii. Rodzinne występowanie dotyczy ok. 25% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych prostaty. Osoby posiadające krewnego pierwszego stopnia z nowotworem prostaty mają dwukrotnie większą szansę na zachorowanie, a takie u których w rodzinie dwie lub więcej osób dotknęła ta choroba – ryzyko jest nawet dziesięć razy większe niż w populacji. Dziedziczenie w rodzinnym raku stercza, nie jest tak oczywiste jak w przypadku raka dziedzicznego. Najprawdopodobniej za jego występowanie odpowiada kilka genów i na dziedziczenie wpływa wiele różnych czynników. Osoby, u których rak występował w rodzinie powinny być w młodszym wieku objęte badaniami profilaktycznymi, niż ma to miejsce w populacji. Za optymalne w tym przypadku uznaje się badania od 40 roku życia, chyba że są osoby w rodzinie u których nowotwór wystąpił jeszcze w młodszym wieku.

Istnieją dziedziczne i rodzinne przypadki raka prostaty. Nie można jednak zapominać że większość zachorowań to tzw. zachorowania sporadyczne, tzn. bez występowania w rodzinie przypadków nowotworów złośliwych gruczołu krokowego.