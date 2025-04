Przyczyny powstawania guzów mózgu nie są do końca znane. Wiadomo jednak, że niektóre czynniki mogą mieć wpływ na rozwój procesu nowotworowego. Należy tu wymienić m.in. promieniowanie jonizujące, pestycydy, herbicydy, produkty przemysłu naftowego, nitrozoaminy. Istotne są prawdopodobnie również przebyte w przeszłości urazy i infekcje. Wiadomo, że niektóre zespoły chorobowe mogą przyczyniać się do rozwoju guzów mózgu. Gdzie w tym wszystkim znajduje się jednak miejsce na telefony komórkowe?

Badania nad wpływem telefonów komórkowych na nasze zdrowie

Opublikowano wiele prac mówiących o badaniach, w których okazało się, że telefony komórkowe nie przyczyniają się do rozwoju nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u osób korzystających z nich 10 lat i dłużej. Pierwsza fala radości odeszła wraz z wynikami kolejnych badań, które udowodniły, że niestety nieco większe ryzyko rozwoju glejaka czy oponiaka mają osoby, które używają telefony zdecydowanie częściej niż przeciętnie. Niektórzy wskazują, ze podwyższone prawdopodobieństwo może występować również u dzieci. Cały czas prowadzone są nowe badania, ponieważ dotychczasowym zarzucano brak wiarygodności wynikający ze zbyt krótkiego okresu obserwacji.

Niektórzy zagraniczni badacze już podają wstępne wnioski swoich prac, z których wynika, że faktycznie istnieje większa możliwość rozwoju guza mózgu związana z używaniem telefonów komórkowych. Naukowcy ci uważają, że wręcz niemożliwy jest brak negatywnego wypływu telefonów na nasze zdrowie. Wciąż oczekuje się jednak na oficjalne wyniki i zakończenie badań, na podstawie których można będzie wyciągnąć rzetelne wnioski.

Konieczność przeprowadzania kolejnych prac na ten temat wynika nie tylko z faktu, że zdania naukowców są podzielone, ale również ze względu na to, że liczba użytkowników telefonów komórkowych cały czas rośnie, a problem dotyczy właściwie każdego z nas. Ogromna ilość dzieci korzysta z komórek. Ilość osób spędzających długie godziny na rozmowach telefonicznych również rośnie.

Co jednak zrobić z problemem?

Przecież nie można zrezygnować z używania przedmiotu, który niewątpliwie w wielu sytuacjach ułatwia lub nawet ratuje nam życie. Najrozsądniej będzie posłuchać starej dobrej rady i we wszystkim zachować umiar.

Na dzień dzisiejszy telefony komórkowe nie są zaliczane do czynników powodujących rozwój nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Podkreśla się natomiast nieco podwyższone ryzyko wystąpienia guza mózgu u osób nadmiernie korzystających ze swojej komórki. Na negatywny wpływ telefonów mogą być narażone również dzieci, zwłaszcza te najmłodsze. Jednak na więcej badań i dokładniejsze obserwacje będziemy musieli poczekać.

