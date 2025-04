Czym charakteryzują się mięsaki?



Mięsaki tkanek miękkich są heterogenną grupą nowotworów złośliwych. Pomimo swojej różnorodności histologicznej (stanowią mieszaninę elementów komórkowych zatrzymanych w dojrzewaniu oraz komórek nowotworowych o różnym stopniu zróżnicowania), są traktowane jako jedna grupa ze względu na podobną wrażliwość na cytostatyki i wspólne cechy biologiczne oraz analogiczną strategię leczenia.

Niektóre są formami bardzo prymitywnymi, inne tworzą struktury tkankopodobne (z cechami charakterystycznymi dla tkanki wyjściowej). Umiejscawiają się głównie w obrębie kończyn (50% przypadków), tułowia (30%), głowy i szyi (10%) oraz w przestrzeni zaotrzewnowej (10%).

Reklama

Kto może zachorować na mięsaka?



Mięsaki tkanek miękkich stanowią około 1% wszystkich nowotworów złośliwych u dorosłych. Zachorowalność w Polsce w 1996 roku wynosiła 333 (mężczyźni) i 323 (kobiety). Zarejestrowano 135 zgonów u mężczyzn i 113 u kobiet. Mięsaki tkanek miękkich występują głównie u osób powyżej 55. roku życia, ale wzrost zachorowań obserwuje się już po 40. roku życia.

Zobacz również: Rak podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy - czym się różnią?

Jaki rodzaj mięsaka występuje najczęściej?

W przypadku skóry najczęściej spotykanym typem jest włókniakomięsak guzowaty (łac. dermatofibrosarcoma protuberans, w skrócie DFSP). Jest to mięsak tkanek miękkich o niskim lub pośrednim stopniu złośliwości histologicznej.

Chociaż niegdyś uważano, że pochodzi on z fibroblastów, ostatnie dowody na podstawie badań immunohistochemicznych sugerują, że nowotwór ten może wywodzić się z komórek dendrytycznych skóry.

Histologicznie możnaby zakwalifikować go do nowotworów tzw. półzłośliwych, gdyż mimo kilku wspólnych cech z guzami łagodnymi wykazuje tendencję do wzrostu w sposób bardziej naciekający.

Po czym poznać włókniomięsaka guzowatego?



Rekonstrukcje trójwymiarowe DFSP wykazały, że nowotwór ten może przyjmować nieregularne kształty i rozprzestrzeniać się w formie wypustek lub palczastych rozgałęzień.

Reklama

Jakie konsekwencje może powodować mięsak?



Największe zagrożenie niesie ze sobą znaczna częstość wznowień miejscowych, natomiast rzadko dochodzi do tzw. rozsiania procesu nowotworowego, a jeśli już, to zazwyczaj w późnym okresie przebiegu choroby.

Źródło: materiały prasowe Apella/kb

Zobacz również: Seks i rak