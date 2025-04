Czym jest mastektomia?

Mastektomia to operacja całkowitego usunięcia piersi w konsekwencji raka gruczołu sutkowego. Może dotyczyć jednej lub obu piersi. W pewnych sytuacjach jest to konieczne – jeśli leczenie nie przynosi spodziewanych rezultatów. Piersi w naszej kulturze są symbolem kobiecości. Kobiety, które muszą poddać się takiej operacji czują, że staną się wtedy nieatrakcyjne dla siebie i swoich partnerów. Boją się, że nie będą mogły się tak samo ubierać czy prowadzić dotychczasowego stylu życia, włączając seks i sport. Strach i spadek samooceny to naturalne uczucia, które bardzo dobrze znają Amazonki, gdyż one same właśnie to przeżyły.

Dlaczego „Amazonki”?

W mitologii greckiej Amazonki były kobietami, które z własnej woli pozbywały się jednej lub obu piersi, aby w taki sposób upodobnić się do mężczyzn. Było im to potrzebne do uczestniczenia w typowo „męskich” zajęciach – między innymi w jeździe konnej, która zarezerwowana była tylko dla mężczyzn, a w której piersi po prostu przeszkadzały. Pozbycie się piersi nie było dla nich smutnym przeżyciem – wręcz przeciwnie! Czuły się dumne, że przez to mogą stać się tak samo waleczne i odważne jak mężczyźni.

I to się nie zmieniło!

Podobnie dzisiejsze Amazonki – są dumne z siebie. W niczym nie są gorsze od swoich koleżanek, które nie muszą pozbywać się atrybutów swojej kobiecości. Amazonki nie sądzą, aby strata piersi była wystarczającym powodem do rezygnowania z takich zajęć jak chodzenie na basen czy zakładanie dwuczęściowego kostiumu kąpielowego. Wygrały przecież bardzo ważną i ciężką walkę o swoje życie – wygrały walkę z nowotworem i ten cel uświęca wszelkie środki.

Ciepło i zrozumienie

Poza oferowanym zrozumieniem i wsparciem w tej trudnej sytuacji, Amazonki oferują także swoją pomoc w innych aspektach. Są wspaniałymi przyjaciółkami – połączone w swoim początkowym smutku po traumatycznym przeżyciu, jaką jest operacja, stają się sobie bliskie jak siostry. Na spotkaniach grup Amazonek panuje atmosfera życzliwości i serdeczności. Pomagają sobie wzajemnie także w bardziej „technicznych” kwestiach, które nie dotyczą ich koleżanek – między innymi w doborze protez. Takie implanty zakłada się w miejsce utraconej piersi, dzięki czemu jej brak nie jest widoczny pod ubraniem.

Gdzie ich szukać?

Organizacja ma ogromny zasięg – ponad 140 oddziałów w całej Polsce. Ma także kontakt z zagranicznymi ośrodkami zrzeszającymi Amazonki z całego świata. Amazonki są obecne przy oddziałach onkologicznych w większych miastach, można je także spotkać na marszach czy wiecach poświęconych rakowi piersi.