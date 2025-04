Darmowe badania – Dzień Drzwi Otwartych

Według statystyk co czwarty Polak choruje na raka, a co piąty umiera z jego powodu. Nic więc dziwnego, że tak wiele placówek medycznych przyłączyło się do akcji Dni Drzwi Otwartych, umożliwiając pacjentom darmowy dostęp do badań.