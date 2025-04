1. Badaj się! Bo rak to nie wyrok, ale wtedy, gdy wykryje się go odpowiednio wcześnie. Dbasz o swoje włosy, paznokcie, samochód, dzieci i męża – zadbaj też o swoje wnętrze, fundując mu coroczny „przegląd”. Nie bój się – nawet zła diagnoza jest lepsza niż niewiedza.

2. Rak to nie wyrok! Medycyna dzisiaj jest już na takim poziomie, że wcześnie wykryte nowotwory są właściwie całkowicie wyleczalne. Rak to nie jest koniec perspektyw – to tylko ich zmiana.

3. Bądź gotów na zmiany – rak wymusza na człowieku zmianę przyzwyczajeń. Najczęściej są to jednak zmiany pozytywne – zwolnisz tempo życia, zaczniesz odżywiać się zdrowiej, doceniać piękno chwili. Spojrzysz inaczej na świat, choć będzie to od Ciebie wymagało ogromnej pracy.

4. Nie bój się pytać lekarzy – o wszystko, o każdą najdrobniejszą nawet sprawę, która Cię niepokoi, martwi. Pytaj również o kwalifikacje lekarzy, o różne metody leczenia, o polecanych specjalistów.

5. Bądź optymistą! – wyzdrowienie zaczyna się w Twojej głowie. Znajdź miejsce na uśmiech i przyjemności, nie buduj w sobie poczucia winy! Uwierz w swoje wyzdrowienie, a zacznie się ono ziszczać.

Zobacz też: Czas remisji – poradnik dla chorego

Reklama

6. Dbaj o siebie! – jesteś kobietą i tak też powinnaś się czuć. Rozpieszczaj się, nie rezygnuj ze spotkań ze znajomymi, bądź piękna sama dla siebie, każdego dnia. Zawsze na pierwszym miejscu stawiaj siebie, a dopiero potem chorobę, niech ona nie definiuje Twojego wyglądu, twojego samopoczucia.

7. Bądź szczery! Szczery wobec siebie i wobec bliskich. Nie czekaj, aż się domyślą, czego Ci potrzeba – powiedz to. Nie oczekuj jednak, że będą wszystkowiedzący. Tylko Ty wiesz, jak się czujesz. Jeśli potrzebujesz ich pocieszenia, oni również muszą o tym wiedzieć.

8. Szukaj potwierdzenia diagnozy – nie zatrzymuj się przy pierwszej diagnozie pierwszego lekarza. Zawsze szukaj potwierdzenia u innego! I pamiętaj – diagnoza internisty, urologa, ginekologa, nefrologa to nie jest diagnoza onkologa!

9. Nie odtrącaj rodziny i bliskich – sama sobie nie poradzisz, bo rak to choroba, na którą choruje nie tylko chory, ale również jego bliscy. Nie ukrywaj się, wychodź do ludzi. Bądź dzielna, ale nie za wszelką cenę. Pozwól sobie na chwilę słabości, ale nie poddawaj się i nie zamykaj się na innych.

10. Nie zatrzymuj się – zwolnij, ale nie rezygnuj ze swojego życia. Dopasuj je do swojej choroby, ale pamiętaj, że to Ty tu stawiasz warunki. Jeśli możesz – pracuj, jeśli masz ochotę – spełniaj swoje pasje, jeśli chcesz – działaj. Zawsze w takim tempie, w jakim jesteś w stanie, ale nie rezygnuj i nie poddawaj się!

Zobacz też: Dieta dla chorego na nowotwór – wywiad z dietetykiem