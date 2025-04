Czym jest DFSP?

DFSP stanowi około 0,01% wszystkich nowotworów złośliwych i od 2% do 6% mięsaków tkanek miękkich. Szacunkowa zachorowalność w USA oscyluje między 0,8 a 5 przypadków na milion mieszkańców w ciągu roku.

Kto choruje?



Najczęściej rozpoznanie stawiane jest u osób pomiędzy 20. a 50. rokiem życia, chociaż istnieją doniesienia o diagnozach w populacji dziecięcej i ludzi w podeszłym wieku. Wśród podtypów tego schorzenia wyróżniamy również wrodzoną (dziedziczną) postać włókniakomięsaka guzowatego, ale jest ona wyjątkowo rzadka.

Cechy kliniczne choroby

DFSP cechuje się wolnym przebiegiem, zmianą pierwotną jest najczęściej niebolesny guzek o każdej możliwej lokalizacji. Może on mieć barwę nie różniącą go od reszty skóry lub też różowawą, ciemnoczerwoną lub nawet niebieskawą, szczególnie na jej obrzeżach. Z czasem guz się powiększa.

Gdy dochodzi do wzrostu w obszarze naskórka, DFSP może tworzyć owrzodzenie. W przeciwieństwie do nowotworów tkanki podskórnej, DFSP przylega do pokrywającej go skóry. Jeśli do rozpoznania dochodzi w momencie gdy guz nie przekracza średnicy 5 cm, to zwykle głębsze struktury nie są nacieczone (zajęte przez komórki nowotworowe).

Jak szybko rośnie guz?



Okres wzrostu guza waha się od miesięcy do lat i może w niektórych przypadkach trwać dziesięciolecia.

Dlaczego rozpoznanie bywa opóźnione?



DFSP jest często mylony z tłuszczakami, głębiej położonymi torbielami naskórkowymi, blizną, blizną przerostową, bliznowcem, włókniakami skóry, guzowatym zapaleniem powięzi i śladami po ugryzieniach przez owady, co nierzadko powoduje opóźnienie rozpoznania.

Gdzie umiejscawia się DFSP?



Najczęstszą lokalizację stanowi tułów (47%), następnie kończyny dolne (20%), kończyny górne (18%) oraz głowa i szyja (14%).

Czy DFSP jest nowotworem złośliwym i może powodować przerzuty?



DFSP jest nowotworem złośliwym, ale przerzuty występują jedynie w 1-4% przypadków.

Około 15% przypadków zawiera składową mięsaka o wysokim stopniu złośliwości. Część o cechach mięsaka o wysokim stopniu złośliwości może być różnej wielkości, niekiedy obejmuje większość zmiany wywodzącej się z DFSP.

Jednak nawet w przypadkach, w których dochodzi do rozwoju składowej o cechach mięsaka o wysokim stopniu złośliwości, przerzuty są rzadkie, a główny problem stanowią wznowy miejscowe.

