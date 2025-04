fot. Fotolia

Zachorowalność na raka stale wzrasta. Jak ta sytuacja kształtuje się w kontekście raka piersi?



Wzrost zachorowań na nowotwory to stan powszechny. W przypadku nowotworów piersi liczba chorych wzrasta. Na chwilę obecną zapada na niego ok. 16 tys. kobiet rocznie. W dodatku zaczynają chorować coraz młodsze kobiety. Kiedyś schorzenie to dotykało z reguły starsze kobiety, po 50.-60. roku życia. Teraz – nawet kobiety ok. 20. roku życia i młodsze. Zawsze jest to wielka tragedia.

Kobiety myślące o rekonstrukcji piersi po mastektomii często mają wiele pytań i obaw w związku z operacją. Jak stara się Pan rozwiewać wątpliwości?



Głównymi obawami jest to, czy będzie bolało, jak długo będzie trwała rekonwalescencja, czy zabieg wpłynie na pogorszenie rokowania. Wątpliwości te znikają po konsultacji, podczas której dokładnie wyjaśniam jak będzie przebiegał zabieg i kontrola pozabiegowa, również ta onkologiczna.

Każda kobieta po mastektomii ma za sobą inną historię. Jak Pan uważa, czy decyzja o zabiegu wynika z chęci zakończenia pewnego etapu w życiu (tj. choroby), czy wiąże się ona bardziej z chęcią "odzyskania" piersi?



Te powody często współistnieją. Kobiety, które tracą pierś (jedną lub dwie) bardzo często mają problem z akceptacją swojego ciała, rezygnują z wielu funkcji społecznych czy zawodowych, opisuje to tzw. zespół "half woman". Wycofując się częściowo z funkcji społecznych i towarzyskich (taniec, basen), mają poczucie niepełności.

Proteza zewnętrzna nie jest wygodnym rozwiązaniem – bywa też często przyczyną dyskomfortu. Dlatego, kobiety chcą zakończyć pewien etap, wrócić do normalności i zapomnieć o traumie, którą przeszły.

Rekonstrukcja piersi jest dla nich sposobem na przywrócenie siebie do stanu sprzed operacji. Często zdarza mi się, że pacjentki wracają, aby opowiedzieć, jak rekonstrukcja wpłynęła na ich życie. Z ich komentarzy wynika, iż zawsze jest lepiej, że zawsze wiąże się to z podwyższeniem samooceny i odzyskaniem pewności siebie.

Należy podkreślić, że nie wszystkie kobiety czują potrzebę rekonstrukcji, ale te u których ją wykonano, widzą korzystną różnicę w swojej psychice.

