Fot. Fotolia

Reklama

Psychoonkologia – pomoc specjalisty w walce z chorobą nowotworową

Długotrwały stres, lęk czy depresja prowadzą do zmian wegetatywno-somatycznych w organizmie i obniżenia odporności. Pacjent w złej kondycji psychicznej może być bardziej narażony na wystąpienie choroby nowotworowej, a także na jej postępowanie.

"W wyniku stresu wzrasta wydzielanie kortyzolu. Hormon ten z kolei doprowadza do pewnego rodzaju wyczerpania i osłabienia organizmu. Obniżona odporność spowodowana napięciem w połączeniu z czynnikami środowiskowymi, genetycznymi czy niezdrowym stylem życia znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby" – mówi dr Jolanta Nalewaj, psychoonkolog i dietetyk z poznańskiej Kliniki Promienistej.

Leczenie nowotworów oparto na trzech dziedzinach:

chirurgii onkologicznej,

chemioterapii,

radioterapii.

Współcześnie jednak do sposobów walki z rakiem dołączono psychoonkologię. Specjalizacja ta rozwija się bardzo dynamicznie. Zakłada istotny wpływ psychiki na kondycję fizyczną i stan zdrowia człowieka. Zwraca również uwagę na to jak ważny jest aspekt psychologiczny w leczeniu nowotworów i powrotu do zdrowia. Psychoonkologia obejmuje profilaktykę przeciwnowotworową, pomoc osobom chorym i ich bliskim, a także edukację personelu medycznego.

Bardzo duży wpływ na sukces w walce z rakiem ma jego wczesne wykrycie, postawienie diagnozy i natychmiastowe podjęcie leczenia. Istotą psychoonkologii jest jak najszybsze wdrożenie wsparcia psychologicznego.

"Powodzenie leczenia w dużej mierze zależy od podejścia pacjenta. Tak naprawdę, w momencie postawienia diagnozy życie chorego zmienia się o 180 stopni.

Dlatego kluczowe jest, by pacjent i jego rodzina otrzymali pomoc w znalezieniu motywacji do walki z chorobą" – mówi dr Jolanta Nalewaj. "Im lepsze jest nasze nastawienie, tym większa szansa, że będziemy cieszyli się zdrowiem. Ponadto musimy pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych, a także korzystać z metod samokontroli" – dodaje.

Zobacz także: Choroba nowotworowa a samopoczucie – czy trzeba iść na terapię?

Reklama

Kiedy zgłosić się do psychoonkologa?

Moment, w którym pacjent musi zmierzyć się z rozpoznaniem nowotworu jest niezwykle trudny. Chory przeważnie nie potrafi poradzić sobie z postawioną diagnozą i z towarzyszącym jej strachem, niepewnością i innymi negatywnymi emocjami. Dlatego też tak istotna jest pomoc specjalisty.

Psychoonkolog zna specyfikę choroby nowotworowej oraz występujące w niej mechanizmy. Przede wszystkim pomaga uporać się z trudnymi emocjami i z zaakceptowaniem sytuacji. Łagodzi psychiczne skutki diagnozy, pomaga ukierunkować emocje tak, aby nie były one destruktywne i wypracowuje indywidualne metody radzenia sobie z nową sytuacją.

Przygotowuje również chorego do zmian w życiu, które nastąpią w związku z chorobą. Specjalista pomaga również wtedy, gdy trzeba przetrwać najtrudniejsze momenty leczenia.

"Ważne jest, by nauczyć się żyć z chorobą i przechodzić przez jej wszystkie etapy, aż do wyleczenia. Pacjent, który jest zmotywowany do działania, chce wyzdrowieć i widzi sens leczenia dużo lepiej poradzi sobie w tak ciężkiej sytuacji, niż ten, który przeżywa całkowite załamanie" – mówi dr Jolanta Nalewaj, psychoonkolog i dietetyk z poznańskiej Kliniki Promienistej.

W kręgu zainteresowań psychoonkologii znajduje się nie tylko promowanie profilaktyki i wspieranie pacjentów onkologicznych, ale także pomoc bliskim chorego. Trzeba pamiętać, że zmierzenie się z nowotworem jest wyzwaniem również dla nich. Pacjent niejednokrotnie wypiera chorobę ze świadomości. Natomiast osoby z jego otoczenia żyją w ciągłym strachu i z obawą o zdrowie i życie bliskiej osoby. Dlatego też należy zapewnić im odpowiednią pomoc psychologiczną. Pokazać, w jaki sposób radzić sobie z sytuacją oraz jak troskę przemienić w skuteczne wsparcie dla pacjenta.

Ważne jest również, by osoby pierwszego kontaktu: lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy medyczni wiedzieli jak prawidłowo komunikować się z pacjentem zmagającym się z nowotworem. Sposób prowadzenia rozmowy i przekazywania pierwszych informacji zwykle ma decydujący wpływ na późniejszy stan psychiczny pacjenta.

Źródło: Materiały prasowe LTM Communications

Czytaj na forum: Kontakt z dziećmi podczas chemioterapii