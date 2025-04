Budowa grasicy

Grasica składa się z dwóch identycznych płatów i jest zlokalizowana za mostkiem, w śródpiersiu. Grasica największy swój rozmiar osiąga w wieku około 2 lat i od tego okresu stopniowo ulega zanikowi - zastępowana jest przez tkankę tłuszczową.

U noworodka waży około 15 gramów, u siedemdziesięciolatka około 5 gramów. Zbudowana jest z kory, podzielonej na zraziki i rdzenia. Właśnie kora składa się głównie z komórek układu limfatycznego. Otoczona jest torebką łącznotkankową. Produkuje również hormony: tyrozynę, tymostymulinę, tymulinę i THF.

Rola grasicy

Komórki macierzyste hematopoezy dojrzewają w grasicy i stają się dojrzałymi limfocytami T, które następnie są wysyłane na obwód, do obwodowych narządów limfatycznych takich jak węzły chłonne i śledziona.

Grasica jest niezbędna do prawidłowego wykształcenia się układu odpornościowego. Limfocyty T rozpoznają obce cząsteczki - antygeny za pomocą specyficznych receptorów. Aby nasze własne białka nie były traktowane jako antygeny, niezbędne są mechanizmy regulujące powstawanie receptorów limfocytów T. To zjawisko nazywane jest tolerancją centralną i to właśnie na tym polega główna funkcja grasicy. Nieprawidłowe mechanizmy tolerancji centralnej prowadzą do powstania chorób immunologicznych.

Choroby związane z grasicą

Zespół di Georga

W przypadku zespołu di Georga, w którym dochodzi do zaniku grasicy w życiu płodowym, mamy do czynienia z niedoborem odporności komórkowej i znacznie zwiększonej podatności na infekcje.

Zespół SCID

Zespół SCID (ang. severe combined immunodeficiency - ciężkie złożone niedobory odporności). Wrodzona choroba genetyczna, w której obserwujemy brak zarówno limfocytów T i B. Grasica ulega stopniowemu zanikowi.

Nowotwory

W grasicy mogą rozwijać się dwa typy nowotworów: grasiczak i chłoniaki. U około 10-15% pacjentów z miastenią gravis wykrywa się grasiczaka. Bywa o czasem mylnie diagnozowany jako zapalenie dróg oddechowych ze względu na to, że ucisk powiększonej grasicy na nerw krtaniowy wywołuje silny kaszel.

Przerost (hipertrofia) grasicy) często łączy się z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak miastenia czy toczeń trzewny.

Tymektomia

Jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu grasicy. Wskazaniami do usunięcia grasicy są między innymi miastenia gravis i grasiczak. W Stanach Zjednoczonych najczęściej bywa usuwana w trakcie operacji na sercu u dzieci z wrodzonymi wadami serca.

