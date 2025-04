Gastroenterolodzy z Francji i Luksemburga przeprowadzili badania na szczurach, które wykazało, że w gumach do żucia występuje śmiertelnie groźny składnik: dwutlenek tytanu, ukrywający się pod symbolem E171. Francuski rząd wszczął dochodzenie w sprawie jego bezpieczeństwa.

Dwutlenek tytanu, czyli E171 lub CI 77891

Dwutlenek tytanu możemy też znaleźć w składach gum do życia (i nie tylko, ale o tym za chwilę) pod nazwą CI 77891. Wykazano, że może być rakotwórczy – udowodniło to badanie przeprowadzone na szczurach, którym podano ten składnik do wody pitnej. Zwierzęta, które piły ją przez 100 dni w dawkach zbliżonych do tych spożywanych przez ludzi, miały aż o 40% większe ryzyko powstania rozrostów przedrakowych układu pokarmowego. Dwutlenek tytanu przyspieszał też ów rozrost. Badanie opublikowano w czasopiśmie „Scientific Reports”.

Składnik ten jest w jedzeniu stosowany często jako wybielacz. Możemy go znaleźć nie tylko w gumach, ale też w pastach do zębów, cukierkach, czekoladach, ciastkach i filtrach przeciwsłonecznych. Stosuje się go także do farb – wtedy ich wdychanie (co zdążono już udowodnić) może powodować raka.

Teoretycznie badacze nie potwierdzili jeszcze groźnego wpływu E171 na ludzkie zdrowie. Ten wątek będzie dopiero szczegółowo badany. Doświadczenie w podobnych sytuacjach pokazuje jednak, że skoro coś wpływa tak negatywnie na szczury, może także zagrażać nam, ludziom.

