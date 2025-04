W ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy raz na 3 lata każda kobieta w wieku od 25 do 59 lat może zrobić bezpłatną cytologię. Adresy gabinetów, które wykonują takie badanie znajdziesz na stronie www.polecamcytologie.pl

Na stronie internetowej dowiesz się także jak wygląda badanie cytologiczne i przeczytasz ogólne informacje o chorobie.

Regularne badania mogą pomóc zatrzymać rozwój raka szyjki macicy. Zbyt późne jego wykrycie zmniejsza szanse na wyleczenie. Co ważne, więcej niż połowa kobiet z tym nowotworem nigdy nie robiła cytologii. Jeśli nie jest to dla Ciebie wystarczająca motywacja, obejrzyj film zachęcający do wykonania badania, który znajduje się pod adresem koalicjarsm.pl/video-zadna-polka-nie-musi-umrzec-z-powodu-raka-szyjki-macicy...-18.html

