Nie jesteś sam



Choroba przewlekła charakteryzuje się czasem ciszy i nawrotów. Bywają dni, kiedy leczenie przynosi efekty i zaczynasz dostrzegać możliwość rychłego powrotu do zdrowia. Są też jednak dni, w których skutki uboczne leczenia są tak dotkliwe, że twoja wiara mocno podupada.Zastanawiasz się, czy dalsze leczenie ma sens. Zaczynasz poważnie wątpić w jego powodzenie. Rośnie twój niepokój, przygnębienie i poczucie wyobcowania.

Nigdy jednak nie zapominaj o tym, że nie jesteś sam. Wsparcie i pomoc jest w zasięgu ręki. Nie bój się mówić o tym, że brakuje ci siły i tracisz wiarę w lepsze jutro. Dzięki temu pokonasz niepokój i negatywne emocje, które pojawiają się na różnych etapach choroby.

Kto może udzielić ci wsparcia?



Rozejrzyj się wokół siebie i spójrz, jak wiele osób może pomóc ci w walce z chorobą. Pomocy i wsparcia z pewnością udzieli ci:

rodzina,

lekarz specjalista, np. onkolog, psychiatra – w zależności od choroby, na którą cierpisz,

psycholog,

stowarzyszenia pacjentów,

lekarz rodzinny,

pracownik socjalny,

grupy religijne.

Wiara i nadzieja – najważniejsze podczas walki z chorobą



Pamiętaj, że niezależnie od skutków ubocznych proces leczenia, przez który przechodzisz, nakierowany jest na poprawę twojego stanu zdrowia. Nie podejmuj więc walki z leczeniem. Wspomagaj je swoim nastawieniem i walcz z chorobą. Zdecyduj, jak chciałbyś tę drogę przejść. Możesz mieć na nią znaczący wpływ. Nie rób wszystkiego. Zrób dokładnie to, co w danym momencie jest możliwe.

Nie pozwól, by choroba stała się całym twoim światem. Jeżeli potraktujesz ją jako pewien etap w swoim życiu, łatwiej ci będzie znaleźć siłę do podjęcia walki z chorobą. Jeśli w to uwierzysz, będziesz współtwórcą własnego sukcesu.

W każdym z nas jest wiara, która wyzwala ogromną siłę, jakiej można użyć w walce z chorobą. Lekarz przekaże ci wiedzę o chorobie, psycholog wysłucha, opiekun udzieli konkretnej pomocy, ale to ty musisz wykazać wolę życia.

