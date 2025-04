Fot. Fotolia

Reklama

Jak wygląda grasica?

Grasica znajduje się za mostkiem, w śródpiersiu, a zbudowana jest z kory, która podzielona jest na zraziki i rdzenia. Dojrzewają w niej komórki odpowiedzialne za odpowiedź odpornościową, komórkową, czyli limfocyty T, zwane również grasicozależnymi.

Powstają one w czerwonym szpiku kostnym, po czym wędrują do grasicy, gdzie ulegają namnożeniu. Gdy są już dojrzałe przenoszą się do krwi obwodowej i narządów limfatycznych (węzły chłonne i śledziona), które zasiedlają. Jednak zadaniem gruczołu jest również eliminacja auto reaktywnych limfocytów, czyli tych, które mogłyby zaatakować komórki i tkanki organizmu.

Grasicę zalicza się nie tylko do układu chłonnego, ale również do hormonalnego, gdyż jej komórki rdzenia produkują hormony mające budowę peptydową. Chodzi o:

tyrozynę, THF (grasiczny czynnik humoralny) i tymulinę (grasiczny czynnik surowiczny), które powodują różnicowanie i dojrzewanie limfocytów T. Pośrednio wpływają również na reakcje związane z odrzuceniem przeszczepu czy obronę przeciw komórkom nowotworowym.

tymostymulinę, która pobudza wytwarzanie interferonu, a jej niedobór powoduje osłabienie mechanizmów obronnych przeciwko wirusom.

tymopoetynę I i II, czyli hormonów hamujących przewodzenie impulsów nerwowych miedzy komórkami nerwowymi i mięśniowymi. Ich niedobór powoduje osłabienie i zmniejszenie siły skurczu mięśni szkieletowych, a nadmiar wzrost tej siły.

Ponadto grasica zapobiega rozwojowi alergii, wpływa na zdolności rozrodcze, wzrost oraz metabolizm.

Jeśli jej funkcjonowanie zostanie zaburzone, może dojść do rozwoju wielu chorób, także tych potencjalnie śmiertelnych.

Zobacz także: Do czego jest nam potrzebna grasica?

Co może zaburzać funkcjonowanie grasicy?

Na funkcjonowanie grasicy wpływ ma:

przyjmowanie antybiotyków, tabletek antykoncepcyjnych, steroidów,

picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków,

przewlekły stres.

Pod wpływem tych czynników dojść może do patologicznych zmian grasicy, np. do przerostu, również o charakterze nowotworowym.

Przerost grasicy, ze wzmożeniem jej czynności, zwykle jest przyczyną miastenii, jednak może pojawić się także w przebiegu innych chorób, takich jak toczeń układowy, nadczynność tarczycy czy niedokrwistość aplastyczna. Przyczyną rozrostu gruczołu mogą być także nowotwory tj. grasiczak i chłoniaki. Z kolei choroby związane z zanikiem grasicy to zespół di George’a i zespół SCID.

Reklama

Z wiekiem działanie grasicy słabnie

Jednak najważniejszym czynnikiem ograniczającym funkcjonowanie tego gruczołu, który dotyczy każdego człowieka, jest wiek. Grasica rozwija się w życiu płodowym, jako narząd ważący do 15 g występuje u noworodków, natomiast powiększa się do 2-3 roku życia, kiedy osiąga największą wagę 30-40 g. Następnie pozostaje duża do okresu dojrzewania (25 g), po czym, wraz ze wzrostem poziomu hormonów płciowych, na które jest wrażliwa, zaczyna zanikać. U człowieka w wieku 60 lat i więcej waży jedynie kilka gramów.

Niestety system immunologiczny słabnie wraz z wiekiem. Powodem tego jest to, że zdolność działania grasicy jest coraz mniejsza, gdyż jej funkcjonalna tkanka przekształca się częściowo w tłuszcz. W 40-50 roku życia istnieje już tylko około 5-10% początkowej ilości jej komórek. Tworzenie się peptyd grasicznych w wieku starszym znaczenie spowalnia.

Źródło: Materiały prasowe Thym Uvocal plus

Zobacz także: Czy operacja grasicy może pomóc w leczeniu miastenii?