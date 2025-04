fot. Fotolia

Cytostatyki a włosy



Za zwalczanie komórek nowotworowych odpowiadają cytostatyki. I choć są niezwykle skuteczne, to niestety negatywnie wpływają również na komórki zdrowe, w tym również na te znajdujące się w cebulkach włosów.

Warto podkreślić, że włosy nie wypadają wraz z cebulkami, tylko łamią się przy skórze, dlatego u różnych pacjentów proces łysienia przebiega odmiennie. Stąd również stwierdzenie, że nie wszystkim chorym włosy od razu muszą całkowicie wypaść. Może jedynie dojść do ich przerzedzenia.

Kiedy następuje utrata włosów?



Włosy zaczynają wypadać zwykle po dwóch do trzech tygodni od dnia rozpoczęcia przyjmowania chemioterapii. Zdarzają się też wyjątki, w których utrata włosów następuje dopiero po miesiącu od zakończenia leczenia.

Należy jednak pamiętać, że oprócz utraty włosów na głowie, należy liczyć się z przerzedzeniem bądź całkowitym pozbawieniem owłosienia na całym ciele: na nogach, ramionach, przedramionach, pod pachami i w okolicach intymnych. Cytostatyki nie pozostają obojętne także dla brwi oraz rzęs. Nie można się jednak załamywać, ponieważ po zakończeniu terapii zaczną na nowo odrastać.

Kiedy włosy odrosną?



Pierwsze włoski pojawiają się zazwyczaj po upływie sześciu tygodni od zakończenia leczenia. Do pełnego odrostu potrzeba czasu, średnio od pół roku do roku. Kolor oraz faktura nowych kosmyków zazwyczaj różni się od tych, jakie posiadaliśmy wcześniej. Zwykle są słabsze, cieńsze i zapigmentowane na szaro. Dlaczego?

Mieszki włosowe nie są jeszcze do końca zregenerowane, podobnie zresztą jak komórki odpowiedzialne za produkcję pigmentu. Z czasem jednak wszystko wróci do normalności.

To, kiedy tak się stanie, jest uzależnione od kondycji organizmu, naszych osobistych zdolności do regeneracji oraz użytego do kuracji cytostatyku.

Najczęściej łysienie powodują: Adriamycyna, Aktynomycyna-D, Bleomycyna,, Endoxan (podawany dożylnie), Ifosfamid, Taxol i Windezyna.

Pielęgnacja włosów po chemioterapii

Mycie



Do wytarcia włosów po umyciu warto stosować tylko taki rodzaj ręcznika, który idealnie chłonie wodę. Optymalnie jest masować nim skórę głowy, pobudzając w ten sposób mikrokrążenie.

Rozczesywanie



Do czesania wybieramy jedynie szeroko rozstawione grzebienie albo szczotki o miękkim włosiu. Nie bez znaczenia jest także kierunek rozczesywania pasm – zawsze robimy to od końcówek do czubka głowy. Wykluczone jest jakiekolwiek ciągnięcie i szarpanie, które dodatkowo osłabi kosmyki.

Zabiegi fryzjerskie



Na czas regeneracji włosów zaleca się rezygnację z wszelkich zabiegów fryzjerskich, które dodatkowo mogą osłabić pasma. A zatem lokówki, suszarki, prostownice, czy też koloryzacja, trwała ondulacja i rozjaśnianie są absolutnie wykluczone.

Przed rozpoczęciem kuracji zaleca się podcięcie włosów. Jeśli mamy więcej czasu do terapii, wówczas możemy pozwolić sobie na systematyczne skracanie pasm. Nie od dziś wiadomo, że długie włosy są ciężkie. A te napinają osłabioną skórę, przez co nie tylko więcej włosów każdego dnia tracimy, ale również sam proces następuje bardzo szybko.

Ochrona przed słońcem



Koniecznością jest ochrona włosów przed działaniem promieni słonecznych. Dlatego nakrycie głowy oraz unikanie przebywania na dworze w pełnym słońcu są konieczne.

Kosmetyki



Do pielęgnacji włosów zaleca się używać wyłącznie tych preparatów, jakie przepisał nam lekarz. Specyfiki dostępne na rynku zazwyczaj nie przynoszą oszałamiających efektów. Odżywki, maści czy kremy nie zapobiegną utracie włosów, dlatego już na samym początku warto to sobie uświadomić, aby uniknąć później nieprzyjemnego rozczarowania.

Peruka



Jeśli wypadło nam już dużo włosów, wówczas można kupić perukę bądź inne nakrycie głowy. Do wyboru mamy szeroki asortyment, zaczynając od chust, po turbany, czapki i szale. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku peruk.

Wiadomym jest, że te zrobione z naturalnego włosia są o wiele praktyczniejsze, ale i zarazem droższe. Poza tym samo kupno peruki nie wystarcza. Potrzeba również odpowiednich specyfików koniecznych do ich pielęgnacji.

