Kto jest narażony na raka endometrium?

Rak endometrium występuje w każdym wieku, jednak zdecydowaną większość chorych (85-90%) stanowią kobiety w wieku pomenopauzalnym. Pozostałe 10-15% odpowiadają młodym kobietom, najczęściej z długotrwałymi cyklami bezowulacyjnymi. Podstawowym czynnikiem zwiększającym ryzyko raka endometrium, biorącym bezpośredni udział w jego powstawaniu jest zwiększenie poziomu estrogenów. Stan taki występuje u: nieródek, kobiet z otyłością, wcześnie miesiączkujących i późno wchodzących w okres menopauzy, chorych na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze itp.

Długotrwała stymulacja błony śluzowej jamy macicy (endometrium) przez estrogeny powoduje powstanie patologicznych rozrostów tej tkanki. Rozrosty te dzieli się na proste i złożone, z atypią i bez atypii. Najważniejszy z punktu widzenia klinicznego jest ten drugi podział. Rozrost endometrium z atypią jest stanem przednowotworowym i wymaga stanowczych działań.

Zarówno rozrosty endometrium jak i inwazyjny rak endometrium objawiają się podobnie. Główną dolegliwością, z jaką zgłaszają się kobiety z rakiem endometrium do lekarza, jest nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych.

Objawy raka endometrium u kobiet przed menopauzą

U kobiet przed menopauzą niepokojące są nieprawidłowe krwawienia występujące w środku cyklu miesięcznego (pomiędzy krwawieniami) – tzw. krwawienia acykliczne. W każdym przypadku nieprawidłowych krwawień z narządu rodnego powinno się wykonać badanie histopatologiczne endometrium.

U młodych kobiet przed pobraniem materiału do badania (wyłyżeczkowanie jamy i kanału szyjki macicy, biopsja) należy wykluczyć wcześniej najczęstsze dla tego wieku przyczyny krwawień: patologię wczesnej ciąży, zaburzenia krzepnięcia, polipy szyjkowe, ektropię (nadżerkę), przewlekły stan zapalny endometrium, obecność wkładki wewnątrzmacicznej, stosowanie antykoncepcji hormonalnej oraz jakiekolwiek urazy dróg rodnych. Zawsze należy wykonać pełne badanie ginekologiczne.

Jak objawia się rak endometrium u kobiet po menopauzie?

U kobiet po menopauzie, niepokojącym objawem mogącym sugerować raka endometrium jest każde krwawienie, plamienie czy ropne upławy z dróg rodnych, niezależnie od ich nasilenia. Czym później wystąpią one od ostatniej miesiączki, tym większe jest prawdopodobieństwo, że są spowodowane przez proces rozrostowy.

Tak jak w przypadku kobiet przed menopauzą, należy zawsze wykonać: badanie ginekologiczne oraz bezwzględnie pobrać materiał do badania histopatologicznego (wyłyżeczkowanie jamy i kanału szyjki macicy, biopsja). Poszerzenie diagnostyki i leczenie zależy od wyników wstępnych badań.

