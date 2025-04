Objawy raka sutka



Wczesnych objawów raka piersi jest niewiele. Nie istnieją objawy kliniczne, które byłyby typowe wyłącznie dla raka piersi. Najczęstszym objawem nowotworu piersi jest guz, który zazwyczaj jest niebolesny. Często jest on wykrywany przypadkowo przez samą kobietę bądź jej partnera. W pozostałych przypadkach guz stwierdza lekarz podczas rutynowego badania. Szybkość wzrostu guza jest różna i w miarę jego powiększania się pojawiają się obrzęk, ból, małe guzki wokół skóry piersi, z czasem powstają owrzodzenia, zakażenia, krwotoki, a także obrzęk ramienia. Innym objawem jest ból, który niestety występuje tylko u 15% chorych kobiet. Typowy ból jest rzadki zarówno w fazie początkowej, jak i w guzach bardziej zaawansowanych i często jest pierwszym i jedynym objawem raka piersi, który przebiega bez cech guza.

Metody badań piersi



Każda kobieta powinna pamiętać, że w celu wczesnego wykrycia nowotworu piersi należy regularnie wykonywać samobadanie piersi, które w najprostszy sposób umożliwia wykrycie ewentualnych zmian. Badanie to powinna wykonywać każda kobieta po ukończeniu 20. roku życia raz w miesiącu. Należy też pamiętać, że nie każdy wykryty guzek oznacza zmiany nowotworowe. Badanie piersi powinien też przeprowadzać lekarz przy każdorazowej wizycie, dlatego warto go o to poprosić.

Badanie USG



Powszechnym badaniem, które powinno się przeprowadzać raz na pół roku, jest ultrasonografia potocznie zwana usg piersi, które wykonuje lekarz specjalnym aparatem bez konieczności napromieniowania. Jest to badanie nieszkodliwe, bezpieczne i bezbolesne. Wykonuje się je u kobiet do 40. roku życia ze względu na dominujące utkanie gruczołu miąższu. Prawidłowo przeprowadzone badanie powinno być poprzedzone wywiadem, w którym zawarte są:

– informacje o występowaniu choroby piersi w rodzinie – u siostry, matki i jej siostry, babki, a także czas występowania tej choroby;

– informacje fizjologiczne dotyczące pierwszej miesiączki, charakterystyki cyklu miesięcznego, przebytych ciąż, poronień, karmienia piersią, wieku menopauzy;

– informacje o chorobach sutków, operacjach, biopsjach, urazach, przyjmowaniu leków hormonalnych;

– dane dotyczące bólu piersi, obrzmienia, wycieku z brodawki lub brodawek, wciągnięcia brodawek, powiększonych węzłów chłonnych.

Taki wywiad oraz bezpośrednie badanie dają pełny obraz stanu zdrowia kobiety i pozwalają dokładnie określić, czy jest chora czy też nie.

Badanie mammograficzne



Kolejną powszechną metodą jest mammografia, która w sposób bardzo dokładny pozwala na wykrycie zmian wielkości 1 cm, czyli niewykrywalnych podczas normalnego badania lekarskiego. Badanie polega na prześwietleniu piersi promieniami rentgenowskimi o bardzo małej dawce, które pozwala na wykrycie raka we wczesnym stadium, gdy jest on jeszcze niewyczuwalny dotykiem, a zarazem całkowicie wyleczalny.

Kiedy zdecydować się na badanie?



Pierwsze badanie mammograficzne kobieta powinna wykonać po ukończeniu 35. roku życia, pomiędzy 40.–49. rokiem życia badanie należy powtarzać co 2–3 lata, natomiast po ukończeniu 50. roku życia należy się obowiązkowo badać raz w roku. Na temat raka piersi oraz jego objawów można coraz częściej usłyszeć w środkach masowego przekazu, tak więc coraz więcej kobiet zdaje sobie sprawę z możliwości zachorowania, ale wciąż niewiele z nich jest świadomych prawdziwego zagrożenia tą chorobą, powszechności jej występowania, objawów oraz możliwości i skuteczności leczenia. Fragment pochodzi z książki „Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi" Joanna Bulska (red. nauk.)(Impuls, 2008). Publikacja za zgodą wydawcy. Bibliografia dostępna w redakcji.