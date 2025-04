Wirus brodawczaka ludzkiego jest bardzo rozpowszechniony. Do tej pory opisano ponad 100 typów HPV, z czego 30 powoduje choroby układu moczowo-płciowego u kobiet i mężczyzn. Wirus HPV odpowiedzialny jest za powstawanie brodawek skórnych, popularnych kurzajek, ale też kłykcin kończystych i brodawek narządu rodnego. Typy onkogenne wirusa HPV tzw. „wysokiego ryzyka” (m.in. typ 16,18,31,45), powodują powstawanie zmian przednowotworowych i raka szyjki macicy.

Kto może się zarazić?

Ryzyko zarażenia wirusem HPV dotyczy każdej osoby – nawet jeżeli posiada się tylko jednego partnera seksualnego przez całe życie lub stosuje się zabezpieczenia np. w postaci prezerwatywy. Jednak w związku z faktem, że najgroźniejsze powikłanie jakim jest rak szyjki macicy występuje u kobiet, to one powinny być najbardziej poinformowane o zagrożeniu i o możliwościach zapobiegawczych. Szacuje się, że blisko 80% kobiet przynajmniej raz w ciągu całego życia ulega zakażeniu wirusem, który może wywołać raka szyjki macicy – na szczęście większość zakażeń ma przebieg bezobjawowy.

Wirus HPV znajduje się w wydzielinach płciowych, dlatego zdarzają się przypadki (choć rzadkie) zarażenia się w wyniku stosowania ręcznika, gąbki do mycia, bielizny czy akcesoriów seksualnych osoby chorej.

Grupy wysokiego ryzyka

Istnieją grupy zwiększonego ryzyka zarażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, będące jednocześnie grupami ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Grupy te charakteryzują następujące cechy:

wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego (przed 18 r.ż.),

częste zmiany partnerów płciowych,

inne zakażenia przenoszone drogami płciowymi np. opryszczka płciowa, Chlamydia trachomatis, Cytomegalowirus, wirus EBV, przewlekłe zakażenia bakteryjne pochwy, HIV,

liczne ciąże i porody, szczególnie w młodym wieku,

palenie tytoniu ,

, niski status socjoekonomiczny,

długoletnie stosowanie środków antykoncepcyjnych.

