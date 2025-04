Jak pacjenci reagują na wiadomość o chorobie nowotworowej?

Naukowcy są zgodni, że to nie stres sam w sobie przyczynia się do choroby, ale to jak sobie z nim radzimy, jakie są nasze myśli i uczucia, czy staramy się je przeżywać, czy też kumulujemy je i spychamy do podświadomości. Sprawdź, jakie są etapy reakcji na wiadomość o chorobie.