Jak możesz pomóc bliskiemu w walce z chorobą?

Może się zdarzyć, że twój bliski straci motywację do walki z chorobą. Dolegliwości fizyczne, brak pożądanych efektów leczenia, złe samopoczucie psychiczne, mogą spowodować utratę nadziei i chęci do dalszego leczenia.Postaraj się nie oceniać chorego. Spróbuj go zrozumieć i znaleźć przyczyny jego postawy. Naciskanie i ocenianie chorego nie przyniesie korzyści, wręcz przeciwnie, może spowodować złość, gniew, a nawet zamknięcie się w sobie chorego.

To, co możesz zrobić, to zapewnić chorego o tym, jak bardzo jest ważny dla ciebie i jak ważne jest dla ciebie jego dalsze leczenie. Możesz podzielić się tym, jak ty budujesz swoją nadzieję i co tobie pomaga być silnym. Swoją postawą możesz dodać otuchy choremu i zagrzewać go do walki o powrót do zdrowia.

W jaki sposób motywować i wspierać chorego?



poprzez swoją obecność, rozmowę i wiarę w skuteczność terapii,

wyznaczając sobie i choremu realne cele, które można stosunkowo szybko i łatwo osiągnąć,

stymulując chorego do wykonywania codziennych czynności,

unikając nadopiekuńczości i wyręczania chorego w wykonywaniu czynności, z którymi daje sobie radę

zachęcając do działania,

poprzez liczenie się ze zdaniem chorego w znaczących kwestiach,

poprzez planowanie przyszłości razem z chorym,

poprzez radzenie się chorego w sprawach codziennych, po to by czuł się potrzebny,

dodając choremu nadziei w chwilach zwątpienia,

angażując chorego w życie społeczne na miarę jego sił witalnych,

spełniając nawet najmniejsze marzenia chorego,

poprzez własną wiarę w możliwości osoby chorej.

Twoja chwila słabości – jak sobie z nią poradzić?



Każdy, kto pomaga innym, jest zagrożony chwilami zwątpienia we własne siły i w słuszność tego, co robi. Taki stan jest naturalny, to nic złego. Masz prawo do chwil słabości, zwątpienia i rozpaczy. To ludzka reakcja na bezsilność i zmęczenie, zwłaszcza wtedy, gdy o życie walczy osoba, dla której pragniesz tego, co najlepsze. Nie poddawaj się! Zastanów się, co lub kto może ci pomóc. Znajdź czas na odpoczynek i relaks.

Zweryfikuj swoje najpilniejsze potrzeby i spróbuj je zaspokoić w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w danym momencie.

Wizyta u psychologa – dlaczego warto się na nią umówić?



Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z problemami, jakie niesie ze sobą choroba bliskiego, warto poszukać wsparcia z zewnątrz. Pozwól pomóc i sobie! Umów się na wizytę u psychologa, który udzieli ci wielu ciekawych rad, m.in. :

poznasz sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami,

usłyszysz jak konstruktywnie wspierać i być wspieranym,

dowiesz się jak komunikować się z chorym i jak rozmawiać o problemie,

otrzymasz wskazówki na temat tego, jak interpretować reakcje chorego, rozpoznawać jego potrzeby.

Taka wizyta sprawi, że będziesz mógł efektywniej wspierać chorego, nabierzesz motywacji i chęci do działania!

Ogólnopolska kampania edukacyjna dla pacjentów i opiekunów osób przewlekle chorych „Pozwól na wsparcie” to działania skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami układu krążenia, metabolicznymi, onkologicznymi i psychicznymi oraz opiekunów osób przewlekle chorych. Jej celem jest udzielenie wsparcia pacjentom i ich opiekunom tak, aby mogli współpracować z lekarzami specjalistami w walce o życie i powrót do zdrowia swój i swoich bliskich.

Źródło: poradnik kampanii Pozwól na wsparcie/ib