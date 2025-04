Co robić w stanach przednowotworowych?

Postępowanie operacyjne wdraża się u pacjentek z rozpoznaniem jedynie wybranych stanów przednowotworowych, do których zalicza się rozrost endometrium.

Rozrost endometrium dzieli się na prosty i złożony, z atypią i bez atypii. Przez atypię rozumie się występowanie nieprawidłowych komórek, mających zdolność do transformacji w komórki nowotworowe. Dlatego też rozpoznanie rozrostu z atypią jest wskazaniem do podjęcia wczesnego leczenia operacyjnego, polegającego na usunięciu macicy z przydatkami.

Od operacji można w takim przypadku odstąpić u młodych kobiet, które zamierzają zajść jeszcze w ciążę. W takiej sytuacji stosuje się terapię hormonalną. Decyzja o rezygnacji z podstawowego leczenia jest bardzo trudna i wymaga dokładnej konsultacji z ginekologiem.

Zobacz też: Jakie stany predysponują do wystąpienia raka endometrium?

Leczenie operacyjne inwazyjnego raka endometrium

Podjęcie decyzji o wyborze postępowania i zakresie operacji w przypadku pacjentek z rakiem endometrium zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania nowotworu, stopnia zróżnicowania komórek nowotworowych (G1-G3) oraz wieku i obciążeń pacjentki.

W przypadku raka o niskim stopniu zaawansowania (st. I i II wg FIGO), w którym naciekanie ograniczone jest do mięśniówki macicy i szyjki macicy, leczeniem z wyboru jest całkowite wycięcie macicy z przydatkami. W przypadkach głębokiego naciekania mięśniówki macicy lub niskiego zróżnicowania komórek (G3), w trakcie operacji usuwa się okoliczne węzły chłonne oraz stosuje uzupełniającą radioterapię.

Niekiedy leczenie operacyjne następuje po wcześniejszej miejscowej radioterapii przedoperacyjnej, mającej na celu zmniejszenie masy guza i ułatwienie wykonania radykalnej operacji.

W przypadkach zaawansowanych, gdy nowotwór nacieka całą macicę i penetruje głębiej do innych tkanek lub gdy występują odległe przerzuty, leczenie jest zawsze skojarzone. Łączy się metody operacyjne z chemioterapią, radioterapią i hormonoterapią.

Zobacz też: Na czym polega hormonoterapia w leczeniu raka endometrium?

Reklama