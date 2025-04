Jak rozmawiać z lekarzem o szpiczaku mnogim?

Chory na szpiczaka mnogiego powinien jak najlepiej poznać tę chorobę – pozwoli mu to podejmować decyzje (wraz z lekarzem) dotyczące leczenia. Specjalista musi udzielić pacjentowi niezbędnych informacji dotyczących przebiegu terapii. O co więc pytać, by wiedzieć jak najwięcej o szpiczaku mnogim?