Jak często wykrywa się chłoniaki?



Każdego roku w Polsce na chłoniaki choruje ponad 6 000 nowych osób, co więcej liczba zachorowań na ten typ nowotworów cały czas wzrasta. Nowotwór układu chłonnego to jednak nie wyrok, a jego wczesne wykrycie w wielu przypadkach daje szansę na całkowite wyleczenie. Jak zatem walczyć z chłoniakiem?

Pomimo coraz częstszych zachorowań na chłoniaka, o tego typu nowotworach wciąż mówi się dość rzadko. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba zachorowań na nowotwory układu chłonnego co roku wzrasta o 4-5%. Co więcej są one jedną z najczęstszych przyczyn zgonów wśród wszystkich chorób nowotworowych. Chłoniakowi nie da się zapobiec, jednak w porę rozpoznany daje możliwość wyleczenia.

Czym są chłoniaki?



Chłoniaki są chorobami nowotworowymi, które wywodzą się z limfocytów oraz powstają w wyniku sekwencji zmian dotyczących genów i białek w komórce. Nowotwory układu chłonnego mogą umiejscawiać się w węzłach chłonnych, a także w każdej innej tkance i narządzie.

Istnieje wiele rodzajów chłoniaków, jednak można wyróżnić dwie główne grupy: chłoniaki agresywne oraz chłoniaki przewlekłe.

Chłoniaki przewlekłe rozwijają się wolno i długo nie wymagają leczenia, jednak ich trwałe wyleczenie nie jest możliwe. Z kolei chłoniaki agresywne rozwijają się o wiele szybciej i wymagają natychmiastowego leczenia, lecz w ich przypadku istnieje możliwość trwałego wyleczenia.

Jak nie pomylić objawów chłoniaka z przeziębieniem?



Pierwsze objawy tego nowotworu są zazwyczaj niewinne i łatwe do pomylenia z objawami grypy czy przeziębienia. Do najczęstszych symptomów choroby zalicza się:

powiększone lecz niebolesne węzły chłonne,

utratę wagi występującą w krótkim czasie,

zlewne poty,

wysoką temperaturę utrzymującą się przez dłuższy czas,

kaszel.

– Podane objawy nie zawsze wskazują na chłoniaka, jednak wzmożona czujność w tym przypadku jest jak najbardziej wskazana. Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż przez trzy tygodnie, konieczna jest wizyta u lekarza. Niezwykle ważne jest, aby nie lekceważyć występujących objawów i odpowiednio wcześnie poddać się badaniom w celu wyeliminowania możliwości zachorowania na ten nowotwór – mówi dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.

Co wywołuje chłoniaki?



Przyczyny powstawania chłoniaków w większości przypadków nie są znane, specjaliści podają jednak szereg mechanizmów, które mogą przyczyniać się do jego występowania, są to między innymi:

infekcje bakteryjne,

promieniowanie jonizujące,

infekcje wirusowe,

dieta bogata w tłuszcze i związki azotowe,

przyjmowanie leków immunosupresyjnych oraz zaburzenia regulacji immunologicznej.

Nie udało się również ustalić konkretnych działań, które mogłyby uchronić przed powstawaniem chłoniaków. W celu działań profilaktycznych zaleca się jednak regularną aktywność fizyczną, która ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dbanie o jakość wody i pokarmów, które się spożywa. Szczególną wagę w walce z nowotworami układu chłonnego ma również prawidłowe wczesne rozpoznanie, dlatego ważne jest by nie lekceważyć objawów, które mogą sygnalizować tę chorobę.

Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat chłoniaka oraz znaczenia badań profilaktycznych, w październiku ruszyła 7. edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży "Mam Haka na Raka". W jej ramach młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzi działania zachęcające do profilaktyki nowotworowej oraz projektuje kampanię społeczną, która pojawi się w mediach na terenie całej Polski.

Źródło: materiały prasowe 24/7 PR/mn