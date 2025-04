Widać? Nie widać?

Wczesna diagnoza jest kluczowa w rokowaniu pacjentów z nowotworami jamy ustnej. Zaawansowane zmiany w obrębie twarzy powodują często poważne problemy psychiczne u chorych. Radykalne leczenie chirurgiczne rozwiniętych zmian nowotworowych wiąże się często z dużymi deformacjami twarzy, które znacznie obniżają jakość życia pacjentów.

Najczęstszym miejscem pojawiania się nowotworów jamy ustnej jest dolna warga. Rak ten, mimo że jest całkowicie wyleczalny w przypadku wczesnego rozpoznania i stosunkowo łatwo wykrywalny badaniem wzrokowym, wciąż jest powodem śmierci wielu chorych w Polsce. Może to wynikać ze zbyt słabego wyczulenia onkologicznego lekarzy stomatologów i niedostatecznego dostępu do gabinetów stomatologicznych w naszym kraju.

Rak, którego rozpoznają dentyści

Każda wizyta w gabinecie stomatologicznym powinna być okazją do przeprowadzenia postępowania diagnostycznego w kierunku różnych zmian w jamie ustnej. Należy pamiętać o stanach przednowotworowych (np. leukoplakia), których szybkie wykrycie i monitorowanie znacząco ogranicza ryzyko transformacji nowotworowej.

Lekarz stomatolog powinien dokładnie obejrzeć całą jamę ustną oraz język zwracając szczególną uwagę na ewentualne zgrubienia, nieregularności oraz czerwone lub białe plamy. Nie należy lekceważyć żadnej zmiany, gdyż jej przegapienie może zadecydować o losie pacjenta. Badaniem wzrokowym można wykryć szereg wczesnych zmian takich jak leukoplakie, odleżyny, nadżerki, owrzodzenia, guzki czy deformacje kostne.

Kolejnym krokiem w przesiewowym badaniu jamy ustnej jest palpacja. Najbardziej charakterystyczną cechą wczesnych zmian nowotworowych jest stwardnienie błony śluzowej. Stwardnienie to jest powierzchowne i ograniczone do miejsca występowania leukoplakii, nadżerki czy innych. W późniejszym okresie powstaje zgrubienie tkanki lub guzek. Dokładnym badaniem palpacyjnym można wykryć małe guzki rozwijające się pod błoną śluzową, które nie powodują deformacji.

Nieodłącznym elementem badania profilaktycznego powinno być badanie węzłów chłonnych szyi. Charakterystyczną cechą węzła objętego procesem nowotworowym jest jego twardość i brak ruchomości względem podłoża.

